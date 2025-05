Lungolago di Lecco | la polemica sui parcheggi s' infiamma dopo gli ultimi disagi

© Leccotoday.it - Lungolago di Lecco: la polemica sui parcheggi s'infiamma dopo gli ultimi disagi ultimi episodi che hanno riacceso il dibattito sulla riqualificazione del Lungolago di Lecco, progetto che prevede l'eliminazione progressiva di circa 100 posti auto. 🔗 Un'auto in panne che causa lunghe code e un pullman turistico che costringe i passeggeri a improvvisarsi vigili urbani. Sono gliepisodi che hanno riacceso il dibattito sulla riqualificazione deldi, progetto che prevede l'eliminazione progressiva di circa 100 posti auto. 🔗 Leccotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Neve in Campigna, polemica sui parcheggi: "A metà giornata erano semivuoti, ma obbligavano alla navetta" - Come ogni anno, all’arrivo delle domeniche di sole, Campigna diventa meta di turisti e di famiglie che vogliono trascorrere una giornata sulla neve. Ieri è stata una di quelle, con la grande affluenza che ha portato anche alcuni disagi, come la chiusura della strada che porta dal passo della... 🔗forlitoday.it

Lungolago di Lecco: al via la terza fase di lavori. Torna il doppio senso su via Nava - Sboccia il nuovo lungolago di Lecco. Entra infatti nel vivo la terza fase del progetto di riqualificazione della passeggiata a lago e al contempo sono in fase avanzata - e si avviano a conclusione - le fasi 1 e 2 che da gennaio a oggi hanno interessato il tratto tra piazza Cermenati a piazza... 🔗leccotoday.it

Lungolago, al via il bando per la gestione della nuova passerella di Lecco - Il progetto della nuova piattaforma con passerella a lago in località Caviate entra nella sua fase cruciale. Mentre i lavori di realizzazione proseguono a pieno ritmo, l'amministrazione comunale di Lecco guarda già al futuro di questo importante e rinnovato spazio, approvando le linee di... 🔗leccotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lungolago di Lecco: la polemica sui parcheggi s'infiamma dopo gli ultimi disagi; Lecco: aperto il cantiere sul lungolago, via parcheggi; Desenzano, polemiche sui nuovi parcheggi a pagamento della Spiaggia d’Oro; Obiettivo Malgrate Più presenta il suo programma: obiettivi specifici per ogni rione per un paese bello, sicuro ed efficiente. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lungolago di Lecco: la polemica sui parcheggi s'infiamma dopo gli ultimi disagi - Un'auto in panne che causa lunghe code e un pullman turistico che costringe i passeggeri a improvvisarsi vigili urbani. Sono gli ultimi episodi che hanno riacceso il dibattito sulla riqualificazione ... 🔗leccotoday.it

I lavori in lungolago, riaperto il primo tratto di passeggiata - LECCO – Nuovamente fruibile da oggi, giovedì 17 aprile, il primo tratto di lungolago interessato dai lavori di riqualificazione nel progetto “Waterfront Città di Lecco”. Da questa mattina ... 🔗lecconotizie.com

Lavori in lungolago, settimana prossima riapre il tratto tra Piazza Cermenati e Imbarcadero - LECCO – Il nuovo lungolago di Lecco prende progressivamente forma: avviata oramai da giorni la fase 3, lato lago all’altezza di Piazza Stoppani, la prossima settimana tornerà camminabile il ... 🔗lecconotizie.com