L’ultimo gol di Andrea Miceli ucciso nella sparatoria | l’abbraccio degli amici e il dolore di Monreale

L’ultimo saluto ad Andrea Miceli, ucciso insieme ad altri due giovani nella notte tra il 26 e il 27 aprile durante una sparatoria in pieno centro: i compagni gli dedicano un gol simbolico sul campo. Commozione ai funerali congiunti a Monreale per lui, Salvatore e Massimo. Migliaia i presenti. 🔗 Un video virale mostrasaluto adinsieme ad altri due giovaninotte tra il 26 e il 27 aprile durante unain pieno centro: i compagni gli dedicano un gol simbolico sul campo. Commozione ai funerali congiunti aper lui, Salvatore e Massimo. Migliaia i presenti. 🔗 Fanpage.it

