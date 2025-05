L’ultima offerta 40 milioni | dice addio alla Juve

alla Juventus senza possibilità di tornare indietro: la scelta sembra fatto, l’ultimo offerta è di 40 milioni di euroQuaranta milioni per fare le valigie e andare via, senza guardare indietro. Dritto per la propria strada, anche perché ciò che si lascerebbe dietro non è certo chissà cosa.Non lo è perché l’anno che è passato è stato pesante e non privo di polemiche e problemi. Ed allora andare via è la scelta migliore, anche se bisognerà decidere come e dove, non certo quisquilie direbbe Totò. Douglas Luiz però ha capito che il matrimonio con la Juventus è destinato a non durare. Lo ha capito nell’arco di mesi in cui ha fatto da spettatore e non soltanto per i problemi fisici che pure ha avuto.Lo ha anche detto in un post che potrebbe costargli una multa, ma che ha voluto scrivere per spazzare il campo da equivoci. 🔗 Via dntus senza possibilità di tornare indietro: la scelta sembra fatto, l’ultimoè di 40di euroQuarantaper fare le valigie e andare via, senza guardare indietro. Dritto per la propria strada, anche perché ciò che si lascerebbe dietro non è certo chissà cosa.Non lo è perché l’anno che è passato è stato pesante e non privo di polemiche e problemi. Ed allora andare via è la scelta migliore, anche se bisognerà decidere come e dove, non certo quisquilie direbbe Totò. Douglas Luiz però ha capito che il matrimonio con lantus è destinato a non durare. Lo ha capito nell’arco di mesi in cui ha fatto da spettatore e non soltanto per i problemi fisici che pure ha avuto.Lo ha anche detto in un post che potrebbe costargli una multa, ma che ha voluto scrivere per spazzare il campo da equivoci. 🔗 Sportface.it

Su questo argomento da altre fonti

Mercato Juventus: se arrivasse un’offerta da 40 milioni… Può lasciare i bianconeri già in estate, fissato il prezzo per il suo addio - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus: dovesse arrivare un’offerta da 40 milioni… Potrebbe lasciare Torino già in estate, fissato il prezzo per il suo addio Secondo quanto riportato da Sportmediaset, le strade tra Douglas Luiz e il mercato Juventus potrebbero separarsi in estate. Il centrocampista non è riuscito a lasciare il segno al suo primo anno a Torino, complici tanti stop e infortuni che ne hanno minato la continuità fisica e di rendimento. 🔗juventusnews24.com

Manchester United su Osimhen: pronta offerta da 40 milioni - MANCHESTER – Il Manchester United punta forte su Victor Osimhen per rinforzare il reparto offensivo nella prossima sessione estiva di mercato. Secondo quanto riportato dal Mirror, il tecnico portoghese Ruben Amorim, destinato alla panchina dei Red Devils, avrebbe inserito l’attaccante nigeriano in cima alla sua lista dei desideri. Il club inglese sarebbe pronto a presentare un’offerta da 40 milioni di sterline (quasi 47 milioni di euro) per il bomber attualmente al Napoli, ma erroneamente indicato in prestito al Galatasaray. 🔗primacampania.it

Niente Milan o Juve: il colpo Lucca si chiude per 40 milioni - L’oggetto del desiderio per il calciomercato in merito al ruolo da punta centrale nel 2025/2026 in Serie A, porta a Lorenzo Lucca. Il bomber dell’Udinese è dietro soltanto a Retegui e Kean nelle scelte di Luciano Spalletti che, in vista del Mondiale 2026 e per la Nazionale può contare su affidabili centravanti che stanno ben figurando in Serie A tant’è che, nella stagione che anticiperà il Mondiale e nel quale si spera possa finalmente esserci l’Italia dopo dodici anni dall’ultima volta, potrebbe vedersi Lorenzo Lucca in una big d’Italia o d’Europa come nuovo attaccante titolare. 🔗rompipallone.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Sensazionale Offerta di €40 milioni del Barcellona per l'Ex Stella della La Masia Scuote il Mercato dei Trasferimenti; Tottenham punta Gustav Isaksen: offerta da oltre 40 milioni?; Theo Hernandez, il Milan accetta l'offerta del Como da 40 milioni: rossoneri in svendita | .it; Dall'Inghilterra: offerta del Nottingham Forest per Diao. 40 milioni sul piatto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Roma: 40 milioni e bianconeri scippati - Il mercato della Roma potrebbe svoltare con un’operazione importante: sul piatto ci sono ben 40 milioni di euro. I bianconeri sono stati scippati ... 🔗asromalive.it

Mercato Juventus: se arrivasse un’offerta da 40 milioni… Può lasciare i bianconeri già in estate, fissato il prezzo per il suo addio - Mercato Juventus: dovesse arrivare un’offerta da 40 milioni… Potrebbe lasciare Torino già in estate, fissato il prezzo per il suo addio Secondo quanto riportato da Sportmediaset, le strade tra Douglas ... 🔗juventusnews24.com

Offerta accettata: 45 milioni e addio Roma - D’altronde quando sul piatto di inizia a parlare di cifre superiori ai 40 milioni di euro c’è davvero poco da fare. Era un nome concreto. Offerta ... usciti nell’ultimo periodo nel mirino ... 🔗asromalive.it