Lukaku | Scudetto sempre più vicino? Come diceva Kobe Bryant il lavoro non è ancora finito

© Ilnapolista.it - Lukaku: «Scudetto sempre più vicino? Come diceva Kobe Bryant, il lavoro non è ancora finito» Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni di microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il LecceManca sempre meno allo Scudetto? «Come diceva Kobe Bryant, il lavoro non è ancora finito. Mancano tre partite e dobbiamo vivere nel presente, abbiamo un vantaggio di tre punti però alla fine non è finita finché non è finita»Quanto aiutate nella fase difensiva? «Costa tanto però alla fine i risultati vengono con questi sacrifici, noi sappiamo che se facciamo bene la fase difensiva siamo preparati per quella offensiva. Alla fine siamo tutti disponibili per fare ciò che il mister chiede in fase di non possesso e di possesso. penso che finché vinciamo siamo tutti contenti».Si fa riferimento al suo gol annullato dal Var e Lukaku serea: «Sono regole del Var». Dagli studi di Dazn scherzando gli chiedono: Che numero di piede hai? «46 e mezzo»Quanto ti trovi bene con Raspadori? «Se siamo tutti in posizione possiamo sempre creare qualcosa.

