Lukaku rivede il fuorigioco contro il Lecce e scoppia a ridere in diretta | “Ho il 48 5 di piede”

rivedendo il gol annullato per fuorigioco contro il Lecce Lukaku scoppia in una grande risata: "Ormai è il calcio moderno e ci dobbiamo convivere con questo". 🔗 ndo il gol annullato perilin una grande risata: "Ormai è il calcio moderno e ci dobbiamo convivere con questo". 🔗 Fanpage.it

Fabregas contro l’arbitro: “Non è fuorigioco. Futuro al Milan? Vi spiego, voglio essere il migliore” - Le dichiarazioni del tecnico spagnolo al termine del match che ha visto il suo Como, perdere contro il Milan. Ecco che le sue parole Il Como perde contro il Milan, ma esce da San Siro a testa altissima. Cesc Fabregas, presentatosi in conferenza stampa, è apparso orgoglioso e soddisfatto della prova della sua squadra. Fabregas contro l’arbitro: “Non è fuorigioco. Futuro al Milan? Vi spiego, voglio essere il migliore” (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Conte lancia la coppia Lukaku-Raspadori contro il Como, la decisione su Spinazzola - Conte lancia la coppia Lukaku-Raspadori contro il Como, la decisione su Spinazzola"> Si avvicina la sfida del Sinigaglia tra Como e Napoli. Fabregas recupera due pedine importanti, mentre Conte deve rinunciare a Mazzocchi. Le ultime dai due campi. Il Napoli si prepara alla trasferta di Como per la prossima giornata di Serie A, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Sinigaglia. Secondo quanto riporta Sky Sport, entrambi gli allenatori hanno già le idee chiare sulle formazioni da schierare. 🔗napolipiu.com

Lukaku, dal tabù dei big match allo "zero" contro l'Inter: tutti i numeri e i precedenti - Com`è che recita quello che ormai sta diventando un nuovo-vecchio adagio? `Eh, ma Lukaku contro le big sparisce`. Un refrain che torna molto... 🔗calciomercato.com

Lukaku rivede il fuorigioco contro il Lecce e scoppia a ridere in diretta: “Ho il 48.5 di piede” - Rivedendo il gol annullato per fuorigioco contro il Lecce Lukaku scoppia in una grande risata: "Ormai è il calcio moderno e ci dobbiamo convivere ... 🔗fanpage.it

Lukaku: "Inter? Viviamo nel nostro mondo. Gol annullato? Ho 48.5 di piede" - L'attaccante belga del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in campionato contro il Lecce. 'I risultati arrivano con questi sacrifici'. 🔗msn.com

IL COMMENTO - Zazzaroni: "Calcio ridicolo: il gol annullato a Lukaku in Lecce-Napoli" - Nel corso del primo tempo di Lecce-Napoli, è stato annullato dal VAR per fuorigioco millimetrico il gol del vantaggio del Napoli con Romelu Lukaku. A commentare l'episodio il direttore del Corriere de ... 🔗napolimagazine.com