Lukaku a Dazn: «Scudetto? Il lavoro non è ancora finito! Non guardiamo l'Inter, viviamo nel nostro mondo. Per il percorso in Champions auguro ai nerazzurri di.» Le parole dell'attaccante

Cosi Romelu Lukaku, ai microfoni di Dazn, nel post Lecce Napoli:

MANCA SEMPRE MENO ALLO Scudetto- «Come diceva Kobe Bryant, il lavoro non è ancora finito. Mancano tre partite e dobbiamo vivere nel presente, abbiamo un vantaggio di tre punti però alla fine non è finita finché non è finita»

QUANTO AIUTATE NELLA FASE DIFENSIVA- «Quando arrivano i risultati fai uno sforzo in più. Sappiamo che possiamo sempre creare qualcosa e siamo sempre disponibili a dare quel qualcosa in più in fase difensiva»

TI TROVI BENE CON RASPADORI?- «Se siamo tutti in posizione possiamo sempre creare qualcosa. Poteva segnare prima, dopo un nostro scambio.

Lukaku: «Scudetto sempre più vicino? Come diceva Kobe Bryant, il lavoro non è ancora finito» - Romelu Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni di microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Lecce Manca sempre meno allo scudetto? «Come diceva Kobe Bryant, il lavoro non è ancora finito. Mancano tre partite e dobbiamo vivere nel presente, abbiamo un vantaggio di tre punti però alla fine non è finita finché non è finita» Quanto aiutate nella fase difensiva? «Costa tanto però alla fine i risultati vengono con questi sacrifici, noi sappiamo che se facciamo bene la fase difensiva siamo preparati per quella offensiva. 🔗ilnapolista.it

