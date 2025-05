L’Ue e la linea da seguire sul dazio di base di Trump al 10 per cento

© Ilfoglio.it - L’Ue e la linea da seguire sul dazio di base di Trump al 10 per cento Trump un’offerta d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Bruxelles. La Commissione ieri ha smentito di essere pronta a mettere sul tavolo dei negoziati con Donaldun’offerta d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Occhio per occhio, dazio per dazio: linea dura della Ue sulle auto. La Ferrari attacca: prezzi su del 10% negli Usa - “Siamo pronti a tutelare i nostri interessi economici e, se necessario, forniremo una risposta ferma, proporzionata, solida, ben calibrata e tempestiva a qualsiasi misura sleale e controproducente da parte degli Stati Uniti”, ha affermato un portavoce della Commissione europea durante l’incontro giornaliero con la stampa, in seguito alla decisione degli Usa di introdurre i dazi al 25% sul settore automobilistico europeo. 🔗secoloditalia.it

Delusione Linea 6, Anm fa utili ma l'apertura reale resta una chimera: la denuncia all'Ue - NapoliPedala, associazione per la mobilità dolce in città, ha inviato una lettera all'Unione Europea, per la precisione alla Direzione Generale degli affari regionali UE, a proposito della Linea 6 della metropolitana di Napoli. "Lo scorso 16 luglio abbiamo festeggiato anche noi la riapertura... 🔗napolitoday.it

L’Italia, l’Ue e i dazi Usa. La linea del governo spiegata da Tajani - Si avvicina quello che Donald Trump definisce il giorno della liberazione dell’America. Il 2 aprile, ovvero mercoledì, saranno annunciate le tariffe reciproche ai “dirty 15”, ossia ai 15 Paesi con cui gli Stati Uniti hanno il peggior squilibrio commerciale, tra cui Paesi dell’unione europea. “Sono permanenti”, ha detto ieri il presidente americano in un’intervista telefonica alla Nbc. “Il mondo ha derubato gli Stati Uniti per gli ultimi 40 anni e più. 🔗formiche.net

Se ne parla anche su altri siti

Dazi Usa, l’offerta Ue da 50 mld e il nodo beni contro servizi; Dazi, Ft: Ue pronta a fare un’offerta a Trump da 50 miliardi. Cina valuta offerta Usa per colloqui; Dazi USA e contromisure UE; L'UE deve affrontare le divisioni “interne” per evitare i dazi, afferma il segretario al Tesoro USA. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'Ue e la linea da seguire sul dazio di base di Trump al 10 per cento - Bruxelles deve capire se accettare la misura che il tycoon ha imposto a tutte le importazioni, senza lanciare una ritorsione per colpire i beni o i servizi americani. Ma nella nebbia della guerra comm ... 🔗ilfoglio.it

La risposta Ue ai dazi "non sarà avventata, cerchiamo un accordo" - AGI - "A seguito della decisione dell'amministrazione americana di imporre tariffe a livello di linea sulle merci dell'Unione europea, l'Ue risponderà in modo calmo, accuratamente graduale e ... 🔗msn.com

Ue, dal 15 aprile la risposta ai dazi. “Ma vogliamo trattare”. Linea dura di Macron - Il tema sta diventando oggetto di discussione nelle Cancellerie e nelle riunioni Ue, compresa quella ... La Germania si posiziona su una linea intermedia. I dazi sono «fondamentalmente sbagliati ... 🔗repubblica.it