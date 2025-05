L'Udinese vince dopo due mesi Cagliari ko e salvezza ancora in bilico

ancora tutto aperto per il Cagliari in chiave-salvezza. Oggi i rossoblù avevano la possibilità di chiudere i conti in caso di vittoria, ma.

MotoGp, Marc Marquez vince anche il gran premio d’Argentina: dopo due tappe è a punteggio pieno davanti al fratello - Marquez contro Marquez, ancora una volta. La seconda prova del motomondiale restituisce il duello in famiglia. Marc paga qualche sbavatura iniziale ma a 5 giri dalla fine riesce a passare il fratello e condurlo alla bandiera a scacchi nella cavalcata solitaria della famiglia. Dietro di loro, nel vuoto, è un rivitalizzato Franco Morbidelli a conquistare il terzo gradino del podio davanti a Pecco Bagnaia, quarto al traguardo e in evidente sofferenza per metà gara anche contro la ritrovatissima Honda Lcr di Johann Zarco, ottimo sesto al traguardo dopo il duello con Di Giannantonio che lo passa ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Marco Lijoi torna in acqua dopo l'intervento cardiochirurgico e vince due ori. In cantiere anche un convegno sulla disabilità e un libro - Ad un anno da un importante intervento cardiochirurgico che lo visto per un lungo periodo in ospedale, il portacolori del Rari Nantes Romagna Marco Lijoi è tornato con grande determinazione in acqua, conquistando due prestigiosi risultati domenica scorsa a Bologna. "Un’acqua che mi ha regalato... 🔗forlitoday.it

In campo dopo due anni di assenza, espulso dopo 10 minuti - AGI - Compirà 29 anni l'11 aprile e non giocava da 748 giorni, in pratica due stagioni: ma il ritorno di Dele Alli entrato all'81mo della sfida di San Siro contro il Milan è stato da incubo con l'arbitro che lo ha espulso dopo appena 10 minuti. Il centrocampista inglese del Como ha rifilato una tacchettata sul polpaccio Loftus-Cheek che non è sfuggita al Var e così Marchetti ha cambiato il colore del cartellino, da giallo a rosso. 🔗agi.it