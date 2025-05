L’Udinese torna a vincere dopo oltre due mesi Cagliari al tappeto 1-2

© Unlimitednews.it - L'Udinese torna a vincere dopo oltre due mesi, Cagliari al tappeto 1-2 Cagliari (ITALPRESS) – L'Udinese torna al successo dopo più di due mesi. La compagine bianconera supera 2-1 il Cagliari nel match della Unipol Domus: decidono le reti di Oier Zarraga e Thomas Kristensen, in mezzo il provvisorio pari di Nadir Zortea. Dopo un'iniziale fase di studio, la squadra padrona di casa prova a farsi vedere nella metà campo avversaria con un'accelerazione di Luvumbo, che va al cross per Piccoli: l'attaccante colpisce di testa, ma Kristensen salva tutto. I ragazzi di Kosta Runjaic, dal loro canto, preferiscono dedicarsi a un possesso palla ragionato. Al 27? la compagine bianconera trova la rete del vantaggio sfruttando un grave errore di Luperto: Rui Modesto ne approfitta e crossa per Oier Zarraga che, di prima intenzione, infila la sfera alle spalle di Caprile. I rossoblù reagiscono immediatamente con una conclusione dalla distanza di Luvumbo, che viene respinta da Okoye.

