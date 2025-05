© Agi.it - L'Udinese torna a vincere dopo due mesi, battuto il Cagliari 2-1

AGI - L'al successopiù di due. La compagine bianconera supera 2-1 ilnel match della Unipol Domus: decidono le reti di Oier Zarraga e Thomas Kristensen, in mezzo il provvisorio pari di Nadir Zortea.un'iniziale fase di studio, la squadra padrona di casa prova a farsi vedere nella metà campo avversaria con un'accelerazione di Luvumbo, che va al cross per Piccoli: l'attaccante colpisce di testa, ma Kristensen salva tutto. I ragazzi di Kosta Runjaic, dal loro canto, preferiscono dedicarsi a un possesso palla ragionato. Al 27' la compagine bianconera trova la rete del vantaggio sfruttando un grave errore di Luperto: Rui Modesto ne approfitta e crossa per Oier Zarraga che, di prima intenzione, infila la sfera alle spalle di Caprile. I rossoblù reagiscono immediatamente con una conclusione dalla distanza di Luvumbo, che viene respinta da Okoye. 🔗 Agi.it