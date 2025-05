L' Udinese ritrova la vittoria in Sardegna Cagliari ko 2-1

L'Udinese torna al successo dopo più di due mesi. La compagine bianconera supera 2-1 il Cagliari nel match della Unipol Domus: decidono le reti di Oier Zarraga e Thomas Kristensen, in mezzo il provvisorio

