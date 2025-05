Lucca arrestato il molestatore seriale di Piazza San Michele

© Lanazione.it - Lucca, arrestato il molestatore seriale di Piazza San Michele Lucca, 3 maggio 2025 - Negli anni è stato denunciato diverse volte, poi nei suoi confronti è arrivato anche il Daspo urbano, ma ha eluso anche quello. Ma ora per il noto molestatore seriale di Piazza San Michele si sono aperte le porte del carcere. La Polizia di Stato di Lucca lo ha arrestato e ora dovrà scontare 2 anni di carcere. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un ordine di carcerazione definitivo, emesso dalla Procura della Repubblica di Lucca ufficio esecuzioni penali, per i fatti avvenuti tra il 2020 e il 2024, che hanno comportato un cumulo di pena di 2 anni e 2 mesi.L’uomo, un cittadino italiano di 52 anni, è stato denunciato svariate volte dalle volanti per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, minacce, interruzione di pubblico servizio, porto abusivo di armi. 🔗 , 3 maggio 2025 - Negli anni è stato denunciato diverse volte, poi nei suoi confronti è arrivato anche il Daspo urbano, ma ha eluso anche quello. Ma ora per il notodiSansi sono aperte le porte del carcere. La Polizia di Stato dilo hae ora dovrà scontare 2 anni di carcere. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un ordine di carcerazione definitivo, emesso dalla Procura della Repubblica diufficio esecuzioni penali, per i fatti avvenuti tra il 2020 e il 2024, che hanno comportato un cumulo di pena di 2 anni e 2 mesi.L’uomo, un cittadino italiano di 52 anni, è stato denunciato svariate volte dalle volanti per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, minacce, interruzione di pubblico servizio, porto abusivo di armi. 🔗 Lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Molestatore seriale su autobus a Livorno: palpeggiate adolescenti. Arrestato 73enne con precedenti - Un uomo di 73 anni è stato arrestato dai carabinieri a Livorno con l’accusa di aver molestato due giovani ragazze su autobus di linea urbana. L’anziano, già noto alle forze dell’ordine, è stato posto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in esecuzione di una misura cautelare. Le indagini, condotte dai militari della stazione di Livorno-centro, sono iniziate lo scorso anno, dopo che una giovane, accompagnata dai genitori, si è presentata in caserma per denunciare le molestie subite mentre si trovava sull’autobus diretta a scuola. 🔗ilfattoquotidiano.it

Arrestato lo scippatore seriale di Ardea - Ardea, 12 aprile 2025 – I carabinieri della tenenza di Ardea e della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato un uomo gravemente indiziato di rapina aggravata ai danni di una donna di 62 anni, residente ad Aprilia. La vittima ha denunciato che, mentre camminava per le vie di Ardea, è stata avvicinata da un’utilitaria dalla quale si è sporto un uomo che le ha strappato la borsa (leggi qui), facendola cadere rovinosamente a terra e provocandole delle lesioni con una prognosi di sette giorni. 🔗ilfaroonline.it

Bologna, rubava alle donne fuori dai supermercati: arrestato ladro seriale - Prendeva di mira le donne intente a caricare in auto la spesa all'uscita dai supermercati per sottrarre loro borse ed effetti personali. Un ladro seriale è stato arrestato in flagranza dalla polizia di Bologna al termine di accurate indagini. Il 40enne, italiano, approfittava del momento in cui una donna era impegnata a caricare la spesa in auto nel parcheggio di un supermercato, apriva la portiera della sua auto e le sottraeva la borsa riposta sul sedile. 🔗liberoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lucca, arrestato il «molestatore seriale» di piazza San Michele: era stato denunciato e rilasciato 30 volte; Lucca, in carcere il molestatore seriale di piazza San Michele; Aveva il Daspo ma ci è tornato, arrestato il molestatore seriale di piazza San Michele; Questura di Lucca. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lucca, arrestato il «molestatore seriale» di piazza San Michele: era stato denunciato e rilasciato 30 volte - In manette un italiano di 52 anni che da 5 anni era stato più volte fermato per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, minacce, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di arm ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it

Aveva il Daspo ma ci è tornato, arrestato il molestatore seriale di piazza San Michele - L a Polizia di Stato di Lucca ha arrestato il molestatore seriale di piazza San Michele. Dovrà scontare 2 anni di carcere. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un ordine di carcerazione defin ... 🔗luccaindiretta.it