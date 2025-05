Lucas Mirko Maffei trionfa al Memorial Marcella e Pietro per il Velo Club Sovico

Velo Club Sovico-Pool Cantù-GB Junior. Dopo il trionfo di Marco Gregori a Calcinato lo scorso 21 aprile, ecco subito il bis di Lucas Mirko Maffei (foto) sempre sulle strade del Bresciano.L'atleta novarese di Pogno, 16 anni, si è aggiudicato il Memorial Marcella e Pietro per la categoria allievi che nella giornata del 1° maggio è andata in scena a Ro di Montichiari sui 56 chilometri. Maffei ha sorpreso tutti con una volata di potenza, ben coordinata e risolutiva anche grazie al supporto dei compagni di squadra.Maffei è riuscito a spuntarla nei confronti di Cesare Castellani del GS Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso e del bresciano Angelo Berberi dell'UC Vallecamonica. Hanno fatto capolino tra i primi dieci Lorenzo Milani (Cicli Fiorin) e Ivan Aldo Casabona (Velo Club Sovico Pool Cantù GB Junior) quinto e ottavo classificato rispettivamente.

