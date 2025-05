Luca Spoto scomparso nel nulla da 20 anni | Non smettete di cercarlo

© Chietitoday.it - Luca Spoto, scomparso nel nulla da 20 anni: "Non smettete di cercarlo" Luca Spoto è scomparso a Roma, nel quartiere Nomentano, il 1 aprile del 2004. Originario di Francavilla al Mare, si trovava nella capitale per frequentare la facoltà di Scienze della Comunicazione.Aveva 23 anni. Quella mattina è uscito di casa e da allora non è più rientrato. Nessuna parola. 🔗 a Roma, nel quartiere Nomentano, il 1 aprile del 2004. Originario di Francavilla al Mare, si trovava nella capitale per frequentare la facoltà di Scienze della Comunicazione.Aveva 23. Quella mattina è uscito di casa e da allora non è più rientrato. Nessuna parola. 🔗 Chietitoday.it

