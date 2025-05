Luca Sammartino | WTF – La nuova power ballad sull’amore a distanza

Luca Sammartino, il cantautore rock ‘n’ roll lodigiano classe ’94, torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo “WTF”, disponibile in streaming dal 11 aprile su tutte le piattaforme digitali. Questa power ballad intensa esplora il lato emotivo e struggente dell’amore a distanza, un tema che tocca molti cuori.“WTF”: Un viaggio tra nostalgia e desiderio“WTF” nasce dalla sensazione di smarrimento che si prova quando si trova casa nell’amore di qualcuno che però è lontano. Un mix di felicità e nostalgia, perché ogni momento vissuto sembra incompleto. Ispirata a “Are You Lonesome Tonight” di Elvis Presley – citata anche nel testo – la canzone si sviluppa su un’onda sonora che parte da una ballad in 68 dal sapore vintage fino a esplodere in un climax emozionale travolgente.Luca Sammartino descrive il brano come una dedica a chi vive un amore a distanza, raccontando il paradosso di sentirsi vicini e lontani allo stesso tempo, tra nostalgia, desiderio e incertezza. 🔗 , il cantautore rock ‘n’ roll lodigiano classe ’94, torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo “WTF”, disponibile in streaming dal 11 aprile su tutte le piattaforme digitali. Questaintensa esplora il lato emotivo e struggente dell’amore a, un tema che tocca molti cuori.“WTF”: Un viaggio tra nostalgia e desiderio“WTF” nasce dalla sensazione di smarrimento che si prova quando si trova casa nell’amore di qualcuno che però è lontano. Un mix di felicità e nostalgia, perché ogni momento vissuto sembra incompleto. Ispirata a “Are You Lonesome Tonight” di Elvis Presley – citata anche nel testo – la canzone si sviluppa su un’onda sonora che parte da unain 68 dal sapore vintage fino a esplodere in un climax emozionale travolgente.descrive il brano come una dedica a chi vive un amore a, raccontando il paradosso di sentirsi vicini e lontani allo stesso tempo, tra nostalgia, desiderio e incertezza. 🔗 Spettacolo.periodicodaily.com

