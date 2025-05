Luana ora ha la sua strada | Un monito per tutti Ma le vittime aumentano

Uno struggente abbraccio che ha fatto sciogliere la piazza in un lungo applauso. E' quello che si sono scambiate Emma Marrrazzo, la mamma di Luana D'Orazio, l'operaia morta a 22 anni sul lavoro in una fabbrica a Montemurlo, e la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone al termine della cerimonia per l'intitolazione della strada alla giovane uccisa dall'orditoio. Oggi, fra l'altro ricorre il quarto anniversario della tragedia e per la mamma della ragazza – che dal giorno della scomparsa della figlia si batte perché nessuno muoia più sul lavoro e perché ci sia più sicurezza – è una "magra consolazione" vedere il nome di sua figlia sulla targa di quella strada nel distretto industriale di Montemurlo. "Una bella cerimonia per quanto possa essere bella una giornata del genere", ha commentato Emma nascosta dietro un grande paio di occhiali che tradivano dolore e commozione.

