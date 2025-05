Lotta Scudetto Pastore non ha dubbi | Napoli o Inter? Penso che la squadra di Conte ce la possa fare! Ecco perchè…

Intervistato in esclusiva dai microfoni di MilanNews24, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha commentato cosi la Lotta Scudetto:

Parlando di Serie A in generale: chi la spunterà tra Napoli e Inter?

«Penso che il Napoli ce la farà, ha una difesa inespugnabile quasi e il gol riesce alla fine sempre a farlo. Ammesso e non concesso che l'Inter ne faccia 12, il Napoli i suoi 10 punti li farà. In questo senso ha anche un calendario amico dalla sua parte».

Per chiudere, un pensiero sulla Nazionale. Come vedi la squadra di Spalletti verso la sfida con la Norvegia?

«Partita difficile soprattutto se l'Inter andasse in finale di Champions.

