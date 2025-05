Lotta all' immigrazione clandestina raffica di irregolari e respingimenti alla frontiera

© Riminitoday.it - Lotta all'immigrazione clandestina, raffica di irregolari e respingimenti alla frontiera immigrazione clandestina con una serie di stranieri irregolari rimpatriati o respinti alla frontiera aerea del "Federico Fellini". In particolare a finire nella rete. 🔗 Nel corso dell'ultimo mese il persone della Questura di Rimini è stato impegnato in una serie di servizi mirati al contrasto dell'con una serie di stranieririmpatriati o respintiaerea del "Federico Fellini". In particolare a finire nella rete. 🔗 Riminitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Immigrazione clandestina a Crotone, raffica di respingimenti, espulsioni e rimpatri: ecco quanti - A Crotone, intensificati i controlli contro l'immigrazione: 100 respingimenti e 25 espulsioni da inizio anno. 🔗notizie.virgilio.it

"Associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina", deve scontare 11 anni e 6 mesi: 65enne portato in carcere - Deve scontare 11 anni e mezzo di reclusione per associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. È in esecuzione di un ordine di carcerazione, dell'ufficio Esecuzioni penali del tribunale di Trapani, che i poliziotti del commissariato di Canicattì hanno arrestato un tunisino... 🔗agrigentonotizie.it

Immigrazione clandestina e stragi: 38enne turco arrestato a Milano, era implicato in attentati in Europa - Un 38enne turco è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano. L’uomo è indagato per associazione per delinquere aggravata anche dalla transnazionalità, finalizzata alla commissione di una serie di reati: la detenzione e porto abusivo di armi anche clandestine, traffico internazionale di armi, favoreggiamento immigrazione clandestina, omicidi, stragi, traffico di sostanza stupefacente, riciclaggio, falsificazione di documenti d’identificazione, ricettazione ed autoriciclaggio. 🔗secoloditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Lotta all'immigrazione clandestina, raffica di irregolari e respingimenti alla frontiera; Immigrazione clandestina a Firenze, raffica di espulsioni; Cinquanta giorni dopo; In preda ai fumi dell'alcol, si mette a dormire sul cofano dell'auto ancora calda: 30enne soccorso dal personale sanitario. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Rimini, lotta all’immigrazione clandestina: tre arresti per resistenza e documenti falsi - Nel corso del mese di aprile, il personale della Polizia di Stato di Rimini è stato impegnato in servizi di contrasto dell’immigrazione clandestina, ... 🔗corriereromagna.it

Lotta allo sfruttamento: la Municipale partecipa ad Alt Caporalato. Raffica di sanzioni per abusi edilizi e degrado in centro storico - LOTTA AGLI ABUSI EDILIZI Occasione in cui è stato fatto anche il bilancio della Polizia Edilizia in nove mesi. Sono 151 esposti di sopralluoghi arrivati dagli uffici comunali, 230 i sopralluoghi fatti ... 🔗notiziediprato.it

Rotta balcanica, raffica di arresti per favoreggiamento dell' immigrazione clandestina - che già ad un primo controllo avevano notato indizi che facevano presumere il coinvolgimento dei due conducenti nel favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Le successive indagini hanno ... 🔗msn.com