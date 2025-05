© Thesocialpost.it - Lotito shock in un audio rubato: “I giocatori? Hanno la m… nel cervello”. È polemica

Un video diffuso in rete sta creando forti imbarazzi al presidente della Lazio e senatore di Forza Italia Cl. Nelle immagini, diventate virali, si vede uno smartphone che mostra il numero dell’imprenditore, mentre una voce – che sarebbe la sua – parla senza freni a un interlocutore che si presenta come tassista. Al centro della telefonata, idella Lazio, bersaglio di commenti durissimi e giudizi sprezzanti.“Mai visto un calciatore intelligente”Tra le frasi che stanno facendo il giro dei social, una in particolare ha scatenato le polemiche: “Ila merda nel, altrimenti non farebbero i calciatori. Hai mai visto un calciatore intelligente?”.poi distingue tra quattro categorie di atleti – “normali, buoni, ottimi e campioni” – e loda Pedro per la doppietta contro il Parma, definendolo “un campione”, mentre liquida altri con un secco: “Uno è una pippa e l’altro pure”. 🔗 Thesocialpost.it