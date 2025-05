Lotito shock | Bodo Glimt squadra di pippe i giocatori hanno la m***a nel cervello Baroni? Mi ha detto che…

© Juventusnews24.com - Lotito shock: «Bodo Glimt squadra di pippe, i giocatori hanno la m***a nel cervello. Baroni? Mi ha detto che…» Lotito senza filtri: qui di seguito le parole del presidente della Lazio in una telefonata con un tifoso biancoceleste. Cosa ha dichiaratoÈ diventato virale sui social il video di una telefonata fatta da un tifoso a Claudio Lotito, presidente della Lazio che affronterà la Juventus nel prossimo weekend. A fare la chiamata è un certo Valerio, che nella vita fa il tassista e si trova a casa a guardare la semifinale d'andata di Europa League tra Tottenham e BodoGlimt. Intanto un'altra persona di fianco a lui lo riprende di nascosto con un cellulare, il tutto all'oscuro del presidente della Lazio.PAROLE– «Potevamo stare in semifinale contro il Tottenham? E allora!? Che devi fa'? Ancora con gli acquisti? Perché parli di cose che non capisci? Che lavoro fai te? Il tassista? Ecco, e fai il tassista.

Europa League, Bodo/Glimt-Lazio 2-0: Saltnes doppietta, a Baroni serve l'impresa all'Olimpico per raggiungere la semifinale - La Lazio perde per due a zero contro il Bodo/Glimt nell'andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Baroni regge un tempo sul campo sintetico norvegese, sbandando all'inizio e salvata da un super intervento di Mandas per poi limitare la squadra di casa pur senza creare occasioni... 🔗romatoday.it

Bodo/Glimt–Lazio, le pagelle di CM: Mandas evita il tracollo, Saltnes da sogno - Bodo/Glimt – Lazio 2-0 LAZIO Mandas 7: risponde presente dopo 6 minuti su Hauge. Non può far nulla sui due gol, ma è decisivo con alm... 🔗calciomercato.com

Bodo/Glimt-Lazio 0-2: Saltnes ne segna due e regala ai norvegesi la gara d'andata - Bodo 10 aprile 2025 - La neve gela le gambe della Lazio e invece esalta quelle del Bodo/Glimt. Nella sfida di andata di questo quarto di finale, i capitolini cadono per 2-0 in Norvegia, merito della doppietta di Saltnes e concedono alla squadra scandinava la prima partita. Due gol di scarto da recuperare e la consapevolezza che il passivo sarebbe potuto essere anche più pesante senza le parate di Mandas. 🔗sport.quotidiano.net

Lazio Bodo Glimt, nuovo incentivo per i calciatori? Lotito pensa ad un premio in caso di qualificazione alla Champions - Lazio Bodo Glimt, Lotito sta valutando di offrire un premio bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions: le ultime da Formello Questa sera scenderanno nuovamente in campo le squadre ... 🔗lazionews24.com

Bodo Glimt Lazio nel mirino dei biancocelesti: Lotito prepara un volo speciale per i propri giocatori: le ultime sulla sfida in Norvegia - Bodo Glimt Lazio sarà la prossima sfida d’Europa League sul ... alla volta della Scandinavia in anticipo per prepararsi a questi problemi. Il presidente Lotito ha voluto predisporre ulteriori vantaggi ... 🔗lazionews24.com

Lazio, Lotito carica la squadra: "Voglio lo stesso spirito col Bodo e nel derby..." - Arrivano dalle pagine del Messaggero le parole del Presidente Lotito che ieri ha intrattenuto un discorso con la squadra prima della partenza della squadra verso la Norvegia. La sfida contro il Bodo ... 🔗noibiancocelesti.com