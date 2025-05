Lotito shock al telefono con un tifoso | I miei giocatori hanno la me**a nel cervello Sono delle pippe

tifoso laziale qualunque – si definisce «un tassista» – e il presidente della Lazio, nonché senatore di Forza Italia, Claudio Lotito. Tre minuti ormai virali sui social media in cui, evidentemente provocato, Lotito parla completamente a ruota libera. Insulti agli avversari del Bodo Glimt, che due settimane fa ha eliminato ai rigori i biancocelesti ai quarti di finale dell’Europa League. Insulti ai suoi calciatori («hanno la m***a nel cervello. Quello è una pippa, quell’altro è una pippa») e calciomercato deludente attribuito in toto alle scelte dell’allenatore Marco Baroni. Una situazione che è tanto paradossale quanto incredibile, ma che non è certo un unicum nella presidenza di Lotito. Anche perché, a quanto pare, tutta la Capitale ha il suo numero di telefono, e lui non disegna qualche secondo di chiacchiera da bar con i tifosi. 🔗 Una telefonata di quasi tre minuti tra unlaziale qualunque – si definisce «un tassista» – e il presidente della Lazio, nonché senatore di Forza Italia, Claudio. Tre minuti ormai virali sui social media in cui, evidentemente provocato,parla completamente a ruota libera. Insulti agli avversari del Bodo Glimt, che due settimane fa ha eliminato ai rigori i biancocelesti ai quarti di finale dell’Europa League. Insulti ai suoi calciatori («la m***a nel. Quello è una pippa, quell’altro è una pippa») e calciomercato deludente attribuito in toto alle scelte dell’allenatore Marco Baroni. Una situazione che è tanto paradossale quanto incredibile, ma che non è certo un unicum nella presidenza di. Anche perché, a quanto pare, tutta la Capitale ha il suo numero di, e lui non disegna qualche secondo di chiacchiera da bar con i tifosi. 🔗 Open.online

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lotito a telefono con un tifoso: «Noslin è costato 18 milioni. Li vale? L’ha voluto l’allenatore. Adesso mi ha detto questo» - Lotito a telefono con un tifoso biancoceleste: «Noslin è costato 18 milioni. Li vale? L’ha voluto l’allenatore. Adesso mi ha detto questo». Le dichiarazioni Un video diventato virale sui social mostra una telefonata tra un tifoso e Claudio Lotito. A fare la chiamata è Valerio, un tassista che si trova a casa mentre guarda la […] 🔗calcionews24.com

Lazio, Lotito al telefono con un tifoso: "I calciatori hanno la m***a nel cervello. Bodo? una squadra di pippe" - Sta facendo il giro del web da ieri sera il video di Lotito che parla al telefono con un tifoso. Il presidente è stato contattato da un numero... 🔗calciomercato.com

Cittadella-Brescia, che shock: tifoso in arresto cardiaco, elicottero in campo prima della partita - Il velivolo è atterrato all'interno dell'impianto per caricare la persona messa sulla barella dal personale sanitario. Il fischio d'inizio della sfida è stato posticipato alle 18:30, quando la gara è iniziata dopo la lunga attesa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Lotito shock al telefono con un tifoso: «I miei giocatori hanno la me**a nel cervello. Sono delle pippe; Lotito shock al telefono con un tifoso: I giocatori hanno la m***a nel cervello; Lotito: la telefonata shock con un tifoso virale in rete. Duro sfogo contro i giocatori e offese al Bodo; Lotito fuori giri, la telefonata shock diventa virale: “I giocatori hanno la m… nel cervello”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lotito: la telefonata shock con un tifoso virale in rete. Duro sfogo contro i giocatori e offese al Bodo - Lotito cita ed elogia lo spagnolo Pedro per come è entrato in campo contro il Parma nell'ultima sfida di campionato e ha segnato una doppietta determinante per il pareggio della Lazio. " Quello è un ... 🔗tg.la7.it

Lotito fuori giri, la telefonata shock diventa virale: “I giocatori hanno la m… nel cervello” - Non è la prima volta che Claudio Lotito si lascia andare a sfoghi fuori dagli schemi, ma ogni volta riesce a sorprendere più della precedente. L’ultimo episodio ha come scenario un’ennesima telefonata ... 🔗informazione.it

Lotito a telefono con un tifoso: «Noslin è costato 18 milioni. Li vale? L’ha voluto l’allenatore. Adesso mi ha detto questo» - Lotito a telefono con un tifoso biancoceleste: «Noslin è costato 18 milioni. Li vale? L’ha voluto l’allenatore. Adesso mi ha detto questo». Le dichiarazioni Un video diventato virale sui social mostra ... 🔗informazione.it