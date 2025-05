Lotito sbotta in Questura dopo la divulgazione della sua telefonata | Atto vile e intollerabile! Le autorità assicurino i responsabili alla giustizia

© Juventusnews24.com - Lotito sbotta in Questura dopo la divulgazione della sua telefonata: «Atto vile e intollerabile! Le autorità assicurino i responsabili alla giustizia» Lotito, dopo la divulgazione della sua telefonata privata attraverso un video, è sbottato così in Questura. Le sue dichiarazionidopo la divulgazione della chiamata privata registrata e condivisa sui social attraverso un video, il presidente della Lazio Claudio Lotito si è sfogato così in Questura. Ecco le accuse del patron del club di Serie A (prossimo avversario della Juve) riportate da Sportface su X:PAROLE – «Atto vile e intollerabile. Confido che le autorità sapranno individuare al più presto i responsabili di questo gravissimo attacco alle comunicazioni personali, assicurandoli alla giustizia». .com 🔗 lasuaprivata attraverso un video, èto così in. Le sue dichiarazionilachiamata privata registrata e condivisa sui social attraverso un video, il presidenteLazio Claudiosi è sfogato così in. Ecco le accuse del patron del club di Serie A (prossimo avversarioJuve) riportate da Sportface su X:PAROLE – «. Confido che lesapranno individuare al più presto idi questo gravissimo attacco alle comunicazioni personali, assicurandoli». .com 🔗 Juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Lotito in questura, presenta denuncia dopo video telefonata virale sui social - (Adnkronos) – Il presidente della Lazio Claudio Lotito si trova in Questura a Roma per presentare una denuncia in relazione alla presunta telefonata con un tifoso della Lazio diventata virale sui social in cui apparentemente si sente Lotito sparare a zero contro i calciatori e il Bodo Glimt, la squadra che ha eliminato i biancocelesti […] 🔗periodicodaily.com

Beatrice Luzzi sotto attacco dopo l’ultima puntata del GF, lei non ci sta e sbotta (FOTO) - Arriva lo sfogo di Beatrice Luzzi dopo gli attacchi subito dal pubblico a seguito dell'ultima puntata del Grande Fratello andata in onda L'articolo Beatrice Luzzi sotto attacco dopo l’ultima puntata del GF, lei non ci sta e sbotta (FOTO) proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

“Migranti fermati mentre erano in coda davanti a questura e trasportati nel Cpr”: la denuncia di Salis e Paladini dopo la visita al centro di Milano - “Il Cpr è un inferno che non dovrebbe neanche esistere. Ci sono persone detenute per il solo fatto di non avere il permesso di soggiorno che vivono in condizioni terrificanti. Bisogna chiuderli e abolirli”. A dirlo è l’europarlamentare di Avs-The Left Ilaria Salis che questo pomeriggio ha effettuato una visita a sorpresa di cinque ore nel Cpr di via Corelli insieme al consigliere regionale di Patto Civic, Luca Paladini. 🔗ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Lotito in questura a Roma, presenta denuncia dopo video telefonata virale sui social; Lotito e la telefonata virale con un tifoso: “I giocatori hanno la m… nel cervello. 🔗Ne parlano su altre fonti

Calcio, Lotito presenta denuncia in questura dopo il video della telefonata virale sui social - Il presidente della Lazio avrebbe consegnato i suoi telefonini, tra le ipotesi anche quella dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale ... 🔗msn.com

Lotito tuona in questura: «Atto vile e intollerabile. Confido nelle autorità per assicurarli alla giustizia!» - Lotito tuona in questura: «Atto vile e intollerabile. Confido nelle autorità per assicurarli alla giustizia!» La rabbia del prescindete della Lazio Claudio Lotito è stata quasi incontenibile alla ques ... 🔗calcionews24.com

Lotito in questura, presenta denuncia dopo video telefonata virale sui social - Il presidente della Lazio avrebbe consegnato i suoi telefonini. Tra le ipotesi anche quella dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale ... 🔗msn.com