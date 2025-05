Lotito insulta i suoi calciatori la telefonata va in rete lui va in Questura | Registrazione fraudolenta video

© Secoloditalia.it - Lotito insulta i suoi calciatori, la telefonata va in rete, lui va in Questura: “Registrazione fraudolenta” (video) telefonata sfogo di Claudio Lotito nella quale si lamenta dei suoi giocatori con dichiarazioni anche pesantissime è diventata rapidamente virale. Una telefonata dai contenuti pesanti, che ha avuto anche ripercussioni in Questura.In un solo video Lotito ha?insultato una squadra internazionale?Sfottuto un tifoso?Sfottuto il mister?Sfottuto un suo calciatorePersonaggio surrealepic.twitter.comTi0xVI2MQO— Guido Olivares?? (@Guidolino8) May 2, 2025“Un episodio gravissimo si è verificato nelle ultime ore: il mio numero di cellulare probabilmente è stato clonato e una conversazione telefonica è stata registrata in modo fraudolento. Si tratta di un atto vile e intollerabile, che condanno con la massima fermezza, poiché rappresenta una palese violazione della mia privacy e dei principi di legalità”, ha dichiarato il senatore di Forza Italia e proprietario della Ss Lazio. 🔗 Lasfogo di Claudionella quale si lamenta deigiocatori con dichiarazioni anche pesantissime è diventata rapidamente virale. Unadai contenuti pesanti, che ha avuto anche ripercussioni in.In un soloha?to una squadra internazionale?Sfottuto un tifoso?Sfottuto il mister?Sfottuto un suo calciatorePersonaggio surrealepic.twitter.comTi0xVI2MQO— Guido Olivares?? (@Guidolino8) May 2, 2025“Un episodio gravissimo si è verificato nelle ultime ore: il mio numero di cellulare probabilmente è stato clonato e una conversazione telefonica è stata registrata in modo fraudolento. Si tratta di un atto vile e intollerabile, che condanno con la massima fermezza, poiché rappresenta una palese violazione della mia privacy e dei principi di legalità”, ha dichiarato il senatore di Forza Italia e proprietario della Ss Lazio. 🔗 Secoloditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Marocchi durissimo: «Thiago Motta ha svuotato il cervello e l’anima dei suoi calciatori. Quella scelta una follia assoluta!» - di Redazione JuventusNews24Marocchi ha parlato a Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Juve: le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero Dopo Fiorentina Juve, il match del Franchi valido per la 29ª giornata della Serie A, Giancarlo Marocchi ha commentato così la pesante sconfitta dei bianconeri a Sky Sport. MAROCCHI – «Arrivi a questo quando l’allenatore ti svuota il cervello e l’anima. 🔗juventusnews24.com

Esonero Thiago Motta, fa rumore il silenzio dei suoi ex calciatori: solo un bianconero finora ha salutato l’allenatore sui social - di Redazione JuventusNews24Esonero Thiago Motta: solo Mbangula finora lo ha salutato sui social. Fa rumore il silenzio a più di 24 ore dall’annuncio della Juve A distanza di 30 ore dall’esonero ufficiale di Thiago Motta, fa rumore il silenzio da parte dei calciatori della Juventus. Finora, infatti, non è arrivato nessun messaggio o post di saluto nei confronti del tecnico, tranne quello di Mbangula. 🔗juventusnews24.com

Gigi Cagni ricorda Verona e parla dei suoi ex calciatori Baroni e Vanoli: «Uno non è una sorpresa, l’altro…» - Gigi Cagni ricorda Verona e i suoi ex calciatori, Baroni e Vanoli, domani in campo per allenare Lazio e Torino Domani sera Lazio e Torino saranno di fronte per raggiungere i rispettivi obiettivi. Anche per questo motivo, a Tuttosport ha parlato Gigi Cagni, ex allenatore ai tempi del Verona proprio di Marco Baroni e Paolo […] 🔗calcionews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lotito insulta i suoi calciatori, la telefonata va in rete, lui va in Questura: Registrazione fraudolenta (video); Lotito shock al telefono con un tifoso: «I miei giocatori hanno la me**a nel cervello. Sono delle pippe; Lazio-Roma, insulti e rissa sfiorata negli spogliatoi. Lite Mourinho-Lotito; Vergogna dopo Lazio-Milan: Pulisic sommerso di insulti e minacce di morte sui social. 🔗Cosa riportano altre fonti

“I calciatori hanno la merda nel cervello”, parole choc di Lotito. Ma lui fa denuncia: “Mi hanno clonato il telefono”. - "Mi hanno clonato il telefono": il patron della Lazio ha fatto denuncia in Questura. In rete circola una telefonata in cui insulta i calciatori ... 🔗dire.it

Lazio, Lotito denuncia dopo la telefonata col tifoso virale sui social: "Numero clonato" - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si è recato in Questura a Roma per presentare una denuncia in relazione alla presunta telefonata ... 🔗iltempo.it

Le denunce di Lotito. In questura per il cellulare clonato e per i video della protesi del falconiere Bernabé - Un video con l’audio del presidente della Lazio è diventato virale: “Hai mai visto un calciatore intelligente? Potevamo essere in ... 🔗huffingtonpost.it