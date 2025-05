Lotito in questura presenta denuncia dopo video telefonata virale sui social

Lotito si trova in questura a Roma per presentare una denuncia in relazione alla presunta telefonata con un tifoso della Lazio diventata virale sui social in cui apparentemente si sente Lotito sparare a zero contro i calciatori e il Bodo Glimt, la squadra che ha eliminato i biancocelesti .L'articolo Lotito in questura, presenta denuncia dopo video telefonata virale sui social proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – Il presidente della Lazio Claudiosi trova ina Roma perre unain relazione alla presuntacon un tifoso della Lazio diventatasuiin cui apparentemente si sentesparare a zero contro i calciatori e il Bodo Glimt, la squadra che ha eliminato i biancocelesti .L'articoloinsuiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lotito in questura, presenta denuncia dopo video telefonata virale sui social - (Adnkronos) – Il presidente della Lazio Claudio Lotito si trova in Questura a Roma per presentare una denuncia in relazione alla presunta telefonata con un tifoso della Lazio diventata virale sui social in cui apparentemente si sente Lotito sparare a zero contro i calciatori e il Bodo Glimt, la squadra che ha eliminato i biancocelesti […] 🔗periodicodaily.com

Lazio, UFFICIALE Lotito: “Un episodio gravissimo”. Denuncia in Questura - Il presidente biancoceleste sulla telefonata col tifoso che sta spopolando sui social: “Si tratta di un atto vile e intollerabile, che condanno con la massima fermezza” “Mi hanno clonato il cellulare”. Così Lotito in una nota ufficiale in merito all’episodio della telefonata intercorsa tra lui e un tifoso che sta spopolando sui social e in cui lo si sente attaccare i giocatori della Lazio. Lazio, UFFICIALE Lotito: “Un episodio gravissimo”. 🔗calciomercato.it

“Mi hanno clonato il cellulare, attacco gravissimo”: Lotito presenta denuncia per la telefonata virale in cui sfotte i giocatori della Lazio - “I giocatori hanno la m***a nel cervello”. E ancora: “Il Bodo è una squadra di pippe”. Per questi e altri frasi a lui attribuite, Claudio Lotito si è presentato sabato pomeriggio in Questura a Roma: il presidente della Lazio ha presentato denuncia in relazione alla presunta telefonata con un tifoso biancoceleste diventata virale sui social. “Un episodio gravissimo si è verificato nelle ultime ore: il mio numero di cellulare probabilmente è stato clonato e una conversazione telefonica è stata registrata in modo fraudolento. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Lotito in questura, presenta denuncia dopo video telefonata virale sui social; Lotito presenta denuncia in Questura: Mi hanno clonato il telefono; Lotito in questura, presenta denuncia dopo video telefonata virale sui social; “Mi hanno clonato il cellulare, attacco gravissimo”: Lotito presenta denuncia per la telefonata…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lotito in questura, presenta denuncia dopo video telefonata virale sui social - Il presidente della Lazio avrebbe consegnato i suoi telefonini. Tra le ipotesi anche quella dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale ... 🔗msn.com

Calcio, Lotito presenta denuncia in questura dopo il video della telefonata virale sui social - Il presidente della Lazio avrebbe consegnato i suoi telefonini, tra le ipotesi anche quella dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale ... 🔗msn.com

Lotito presenta denuncia per il video della (presunta) chiamata con il tifoso: «Mi hanno clonato il cellulare». Denunciato anche Bernabè - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si è recato in Questura a Roma per presentare denuncia in relazione alla presunta telefonata con un tifoso (diventata virale sui social) in ... 🔗leggo.it