Lotito in questura | Mi hanno clonato il telefono Ecco cosa è successo

“Mi hanno clonato il cellulare, attacco gravissimo”: Lotito presenta denuncia per la telefonata virale in cui sfotte i giocatori della Lazio - “I giocatori hanno la m***a nel cervello”. E ancora: “Il Bodo è una squadra di pippe”. Per questi e altri frasi a lui attribuite, Claudio Lotito si è presentato sabato pomeriggio in Questura a Roma: il presidente della Lazio ha presentato denuncia in relazione alla presunta telefonata con un tifoso biancoceleste diventata virale sui social. “Un episodio gravissimo si è verificato nelle ultime ore: il mio numero di cellulare probabilmente è stato clonato e una conversazione telefonica è stata registrata in modo fraudolento. 🔗ilfattoquotidiano.it

Lotito all’attacco: «Società che spendono e spandano non hanno neanche i requisiti per iscriversi al campionato. Ma come fai ad eliminare certe squadre blasonate?» - di Redazione JuventusNews24Lotito: «Grandi club senza requisiti per iscriversi al campionato». Il presidente della Lazio tuona: le sue parole Claudio Lotito, ospite del corso per Team Manager organizzato dall’Associazione Sportiva LUISS, ha lanciato un duro attacco sulla Serie A. Ecco le parole del presidente della Lazio, una delle squadre in lotta con la Juventus per il quarto posto. LOTITO – «Tutte queste società, che spendono e spandono, sono sostenute da fondi, ma non hanno un equilibrio economico. 🔗juventusnews24.com

Lotito, frecciata all’Inter?: «Tante squadre in Serie A non potevano iscriversi al campionato, ma poi hanno vinto lo Scudetto…» - di RedazioneLotito, frecciata all’Inter?: «Tante squadre in Serie A non potevano iscriversi al campionato, ma poi hanno vinto lo Scudetto…» Le parole del presidente della Lazio Intervenuto in un convegno all’ università LUISS di Roma, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato del calcio italiano. LE PAROLE- «Tutte queste società che spendono e spandono sono sostenute da fondi, ma non hanno un equilibrio economico. 🔗internews24.com

