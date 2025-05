Lotito denuncia dopo la telefonata col tifoso virale sui social | Numero clonato

© Iltempo.it - Lotito denuncia dopo la telefonata col tifoso virale sui social: "Numero clonato" Lotito, si è recato in Questura a Roma per presentare una denuncia in relazione alla presunta telefonata con un tifoso della Lazio, diventata virale sui social, in cui apparentemente si sente Lotito sparare a zero contro i calciatori e il Bodo Glimt, la squadra che ha eliminato i biancocelesti dall'Europa League. Tra le ipotesi anche quella che la telefonata, ripresa in un video poi diffuso sul web, sia stata realizzata con l'intelligenza artificiale. Lotito, a quanto svela l'Adnkronos, avrebbe consegnato i suoi telefonini alla polizia. Nella presunta telefonata col tifoso, si sente apparentemente Lotito usare parole dure sul Bodo, definita “una squadra di pippe”. E poi un giudizio sui calciatori: “I giocatori sono così purtroppo, hanno la m. nel cervello, altrimenti non farebbero i calciatori. 🔗 Il presidente della Lazio, Claudio, si è recato in Questura a Roma per presentare unain relazione alla presuntacon undella Lazio, diventatasui, in cui apparentemente si sentesparare a zero contro i calciatori e il Bodo Glimt, la squadra che ha eliminato i biancocelesti dall'Europa League. Tra le ipotesi anche quella che la, ripresa in un video poi diffuso sul web, sia stata realizzata con l'intelligenza artificiale., a quanto svela l'Adnkronos, avrebbe consegnato i suoi telefonini alla polizia. Nella presuntacol, si sente apparentementeusare parole dure sul Bodo, definita “una squadra di pippe”. E poi un giudizio sui calciatori: “I giocatori sono così purtroppo, hanno la m. nel cervello, altrimenti non farebbero i calciatori. 🔗 Iltempo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lotito in questura, presenta denuncia dopo video telefonata virale sui social - (Adnkronos) – Il presidente della Lazio Claudio Lotito si trova in Questura a Roma per presentare una denuncia in relazione alla presunta telefonata con un tifoso della Lazio diventata virale sui social in cui apparentemente si sente Lotito sparare a zero contro i calciatori e il Bodo Glimt, la squadra che ha eliminato i biancocelesti […] 🔗periodicodaily.com

“Mi hanno clonato il cellulare, attacco gravissimo”: Lotito presenta denuncia per la telefonata virale in cui sfotte i giocatori della Lazio - “I giocatori hanno la m***a nel cervello”. E ancora: “Il Bodo è una squadra di pippe”. Per questi e altri frasi a lui attribuite, Claudio Lotito si è presentato sabato pomeriggio in Questura a Roma: il presidente della Lazio ha presentato denuncia in relazione alla presunta telefonata con un tifoso biancoceleste diventata virale sui social. “Un episodio gravissimo si è verificato nelle ultime ore: il mio numero di cellulare probabilmente è stato clonato e una conversazione telefonica è stata registrata in modo fraudolento. 🔗ilfattoquotidiano.it

Argentina: il governo Milei denuncia per sedizione dopo proteste a favore dei pensionati - Nonostante le forti polemiche e le critiche per la dura repressione della manifestazione di mercoledì a sostegno dei pensionati, il governo argentino di Javier Milei ha difeso l'operato delle forze dell'ordine e ha presentato oggi una denuncia per "sedizione, attentato all'ordine costituzionale e associazione a delinquere" nei confronti di quelli che considera gli organizzatori e promotori degli scontri. 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Lotito in questura, presenta denuncia dopo video telefonata virale sui social; Lazio, Lotito denuncia dopo la telefonata col tifoso virale sui social: Numero clonato; Lotito e la telefonata col tifoso: presentata denuncia in Questura; Lotito in questura, presenta denuncia dopo video telefonata virale sui social. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lazio, Lotito denuncia dopo la telefonata col tifoso virale sui social: "Numero clonato" - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si è recato in Questura a Roma per presentare una denuncia in relazione alla presunta telefonata ... 🔗iltempo.it

Calcio, Lotito presenta denuncia in questura dopo il video della telefonata virale sui social - Il presidente della Lazio avrebbe consegnato i suoi telefonini, tra le ipotesi anche quella dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale ... 🔗msn.com

Lotito in questura, presenta denuncia dopo video telefonata virale sui social - Il presidente della Lazio avrebbe consegnato i suoi telefonini. Tra le ipotesi anche quella dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale ... 🔗msn.com