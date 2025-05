L' origine del mondo la recensione | una riflessione su colpa e redenzione

L'origine del mondo, opera prima di Rossella Inglese che arriva in sala dopo il passaggio ad Alice nella città. Sensi di colpa e corpo femminile C'è un che di simbolico. Il debutto al lungometraggio di Rossella Inglese è ricco di simbolismi e metafore che la regista utilizza per raccontare una storia di caduta nel buio e rinascita grazie alla forza dell'incontro tra due anime rotte. Eva ha 19 anni e fa un lavoro che non le piace in un piccolo paese. Vive con sua madre mentre il padre non lo ha mai conosciuto. Una sera, sconvolta, causa un incidente nel quale rimane uccisa una donna. Non si ferma a prestare soccorso e fugge via per poi tornare sul luogo dell'incidente dove incontra il marito della vittima, ignaro del suo coinvolgimento.

L'origine del mondo, intervista a Giorgia Faraoni: "Il senso di colpa è una nostra invenzione, il perdono è ciò che conta" - Esce in sala distribuito da Europictures l'esordio alla regia nel lungometraggio di Rossella Inglese. L'origine del mondo è un'uscita al cinema il 5-6-7 maggio. 🔗comingsoon.it

