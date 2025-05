L’orgoglio del sindaco Capitanio | Qui nessuno resta indietro

"Una città a misura d'uomo". Così il sindaco Mauro Capitanio, 50 anni, ingegnere, leghista di ferro al secondo mandato, definisce Concorezzo.Servizi e solidarietà?"Esattamente. Con i suoi 16mila abitanti ha raggiunto e consolidato una dotazione importante di prestazioni, ma viverci, non spersonalizza. Penso per esempio al fatto che abbiamo ormai un posto al nido per ogni nato, ogni anno i fiocchi rosa e azzurri sono in media 110, e ciascun bebè ha la possibilità di iscriversi in una struttura. Una misura attenta alla conciliazione dei tempi casa-ufficio e al lavoro delle mamme. Fra offerta scolastica e sportiva chiudiamo il cerchio: le opportunità per i ragazzi sono davvero tante, fra i banchi e dopo. Dal pattinaggio al tennis, l'attività fisica si integra con quella formativa".E la cultura?"Grandi investimenti anche in questa direzione, Concorezzo non bada solo al denaro.

