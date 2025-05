Lorenzo Spolverato fidanzato dopo il Grande Fratello? Lui svela la verità

Lorenzo Spolverato, uno dei protagonisti più amati dell'ultima edizione del Grande Fratello, è tornato a farsi sentire attraverso una diretta social che ha attirato migliaia di fan. Il modello milanese ha affrontato con sincerità i momenti più delicati del suo percorso nel reality e ha parlato, seppur con riserbo, dei suoi legami sentimentali. A partire dalla rovinosa rottura in diretta con Shaila Gatta. Con uno stile pacato e riflessivo, ha cercato di fare chiarezza su ciò che ha vissuto dentro e fuori dalla Casa.Lorenzo Spolverato parla della finale del Grande FratelloDurante la diretta, Lorenzo Spolverato ha raccontato la finale del Grande Fratello come "la puntata più intensa" della sua esperienza televisiva. "Le cose dovevano andare così", ha dichiarato, riferendosi non solo al quarto posto raggiunto, ma anche a ciò che è accaduto con Shaila Gatta.

