Lorenzo Spolverato ed un incontro speciale a Roma

© 361magazine.com - Lorenzo Spolverato ed un incontro speciale a Roma speciale a Roma: Lorenzo Spolverato e Michael Castorino incontrano Jessica MorlacchiLorenzo Spolverato ha raggiunto la Capitale e non era solo. Nella Città Eterna, tra le luci calde dei vicoli di Trastevere e l’atmosfera vibrante del weekend Romano, si è consumata una serata all’insegna della leggerezza, del divertimento e delle emozioni sincere. I protagonisti? Lorenzo Spolverato e Michael Castorino, volti noti del mondo dello spettacolo e soprattutto ex gieffini, che hanno avuto il piacere di incontrare – o meglio, rivedere – Jessica Morlacchi, voce potente e personalità solare, già celebre per la sua carriera musicale e la partecipazione a diverse trasmissioni televisive.Leggi anche Prelemi sorprendono: un regalo per i fanUna foto social per ricordare una serata indimenticabileIl trio ha trascorso ore tra chiacchiere, risate e momenti di autentica complicità. 🔗 Una seratae Michael Castorino incontrano Jessica Morlacchiha raggiunto la Capitale e non era solo. Nella Città Eterna, tra le luci calde dei vicoli di Trastevere e l’atmosfera vibrante del weekendno, si è consumata una serata all’insegna della leggerezza, del divertimento e delle emozioni sincere. I protagonisti?e Michael Castorino, volti noti del mondo dello spettacolo e soprattutto ex gieffini, che hanno avuto il piacere di incontrare – o meglio, rivedere – Jessica Morlacchi, voce potente e personalità solare, già celebre per la sua carriera musicale e la partecipazione a diverse trasmissioni televisive.Leggi anche Prelemi sorprendono: un regalo per i fanUna foto social per ricordare una serata indimenticabileIl trio ha trascorso ore tra chiacchiere, risate e momenti di autentica complicità. 🔗 361magazine.com

Ne parlano su altre fonti

Grande Fratello, Beatrice Luzzi massacra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes: che ha detto l'opinionista - Beatrice Luzzi risponde via social a chi le chiede un'opinione su Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes, e lo fa senza mezzi termini. Ecco cosa ha detto. Beatrice Luzzi non le manda a dire e a chi le ha chiesto opinioni su Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Lo ha fatto nelle sue Instagram stories rispondendo a chi, in maniera polemica, le diceva che non commenta mai Lorenzo o che difende troppo Helena. 🔗movieplayer.it

Lorenzo Spolverato ed una nuova mossa social: il gesto - Lorenzo Spolverato compie una nuova mossa social: ecco la dedica per alcuni ex inquilini Lorenzo Spolverato è riuscito ad arrivare fino alla finale del Grande Fratello ma non è riuscito a vincere l’ultima edizione del reality show. Il modello sta tornando alla sua routine insieme agli altri ex inquilini. Leggi anche Belen Rodriguez: “Noi tre siamo potenti“. Il dolce messaggio, a chi è rivolto Le dichiarazioni dell’ex gieffino… Nelle ultime ore Lorenzo tra le sue stories Instagram in compagnia di sua madre ha rivelato: “Oggi mamma e papà mi portano a fare una sorpresa. 🔗361magazine.com

Grande Fratello, tutta la verità di Lorenzo Spolverato: "Siamo tutti un po' cattivi in una storia raccontata male" - Il modello Lorenzo Spolverato ha ricordato la sua lunga e discussa esperienza nella Casa del Grande Fratello e dichiarato ancora una volta il suo amore per la ballerina Shaila Gatta. 🔗comingsoon.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lorenzo Spolverato: «La chiamata con Shaila Gatta è durata tutta la notte e ho scaricato la macchina. Non vede; Lorenzo e Shaila, prima telefonata dopo il GF (con imprevisto): il racconto di Spolverato e cosa è andato storto; L'incontro in Casa tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta - Grande Fratello Video; Shaila Gatta sul confronto con Lorenzo Spolverato: Chiacchierato per 4 ore, c'è stata un'ammissione di colpe. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lorenzo Spolverato ed un incontro speciale a Roma - Lorenzo Spolverato ha raggiunto la Capitale e non era solo. Nella Città Eterna, tra le luci calde dei vicoli di Trastevere e l’atmosfera vibrante del weekend romano, si è consumata una serata ... 🔗361magazine.com

Lorenzo Spolverato: «La chiamata con Shaila Gatta è durata tutta la notte e ho scaricato la macchina. Non vedevo l'ora di sentirla» - Recentemente Shaila Gatta - durante una diretta Instagram - ha rivelato ai suoi follower che lei e Lorenzo Spolverato avevano avuto un lungo chiarimento prima di ... 🔗msn.com

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: il chiarimento che ha segnato la loro relazione - Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono confrontati in una videochiamata il 11 aprile, rivelando che non tutte le storie d'amore possono continuare, nonostante l'affetto reciproco. 🔗ecodelcinema.com