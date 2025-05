Lorenzo Musetti tra le prime 8 teste di serie a Roma? Cosa può cambiare nel sorteggio

© Oasport.it - Lorenzo Musetti tra le prime 8 teste di serie a Roma? Cosa può cambiare nel sorteggio Roma del serbo Novak Djokovic assicurerà a Lorenzo Musetti un posto tra le prime otto teste di serie agli Internazionali d'Italia 2025 di tennis.Il tennista toscano, infatti, in sede di sorteggio del tabellone principale di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Roma, che si terrà alle ore 12.00 di lunedì 5 maggio, è già certo di essere o il numero 7 o il numero 8 del seeding.IL REGOLAMENTODopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

