Lorenzo Musetti sicuro top10 dopo Madrid Ma il piazzamento finale nel ranking ATP dipende da Ruud

© Oasport.it - Lorenzo Musetti sicuro top10 dopo Madrid. Ma il piazzamento finale nel ranking ATP dipende da Ruud finale a Madrid patita ieri, Lorenzo Musetti si trova all'ottavo posto del ranking ATP live, ma lunedì prossimo, nella peggiore delle ipotesi, sarà nono nella classifica mondiale ufficiale.Il piazzamento definitivo dell'azzurro, infatti, dipenderà dall'esito della finale tra il norvegese Casper Ruud ed il britannico Jack Draper, giustiziere del toscano nel penultimo atto. Quest'ultimo precede già Musetti in classifica, mentre Ruud potrebbe scavalcarlo in caso di vittoria.Con la sconfitta patita in semifinale a Madrid, infatti, Musetti si è esposto al possibile sorpasso in classifica da parte di Ruud, che si realizzerebbe qualora il norvegese dovesse vincere il torneo. Qualora il titolo, invece, dovesse andare a Draper, a partire da lunedì l'azzurro sarebbe il numero 8 del mondo.

