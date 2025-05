Lorenzo Musetti si ferma in semifinale all' ATP Madrid ma entra nella top 10 mondiale

© Sport.quotidiano.net - Lorenzo Musetti si ferma in semifinale all'ATP Madrid, ma entra nella top 10 mondiale fermata alle semifinali l’avventura di Lorenzo Musetti all’Atp Master 1000 di Madrid. Il carrarino esce tra gli applausi del Manolo Santana, ma sarà il britannico Jack Draper a contendere domani il trofeo al norvegese Casper Ruud. L’incontro si chiude in due set 3-6 e 7-6 (4) e quello che è mancato è stato un po’ di cinismo nella parte centrale del secondo set, quando il suo avversario ha avuto una flessione nel servizio e sono state sprecate diverse occasioni per mettere a segno un break. Così non è stato e se da una parte Musetti torna a casa consapevole della sua forza, dall’altra c’è il rammarico di non essere arrivati all’ultimo incontro del torneo e fare un altro passo avanti nella classifica del ranking atp.Sul 4-3 per l’italiano ha preso vita un game molto combattuto con Draper, che si era fatto raggiungere sul 40 pari e poi ha concesso una palla break grazie a un momentaneo salto di qualità di Musetti che, però, ha gettato tutto alle ortiche nello scambio successivo con il suo diritto che è finito in corridoio. 🔗 Si èta alle semifinali l’avventura diall’Atp Master 1000 di. Il carrarino esce tra gli applausi del Manolo Santana, ma sarà il britannico Jack Draper a contendere domani il trofeo al norvegese Casper Ruud. L’incontro si chiude in due set 3-6 e 7-6 (4) e quello che è mancato è stato un po’ di cinismoparte cle del secondo set, quando il suo avversario ha avuto una flessione nel servizio e sono state sprecate diverse occasioni per mettere a segno un break. Così non è stato e se da una partetorna a casa consapevole della sua forza, dall’altra c’è il rammarico di non essere arrivati all’ultimo incontro del torneo e fare un altro passo avanticlassifica del ranking atp.Sul 4-3 per l’italiano ha preso vita un game molto combattuto con Draper, che si era fatto raggiungere sul 40 pari e poi ha concesso una palla break grazie a un momentaneo salto di qualità diche, però, ha gettato tutto alle ortiche nello scambio successivo con il suo diritto che è finito in corridoio. 🔗 Sport.quotidiano.net

