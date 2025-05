Lorenza mamma di Letizia con la Sindrome di Rett | Mia figlia bambina per sempre mi ha insegnato ad accorgermi della gioia che nonostante tutto c’è nella nostra vita

© Vanityfair.it - Lorenza, mamma di Letizia, con la Sindrome di Rett: «Mia figlia, bambina per sempre, mi ha insegnato ad accorgermi della gioia che nonostante tutto c’è nella nostra vita» bambina di 2 anni. La Sindrome di Rett, di cui soffre Letizia, è una malattia neurologica rara che colpisce prevalentemente le femmine e per cui, il 3 e 4 maggio, Fondazione Telethon avvia una raccolta fondi da destinare alla Ricerca 🔗 Ha l'aspetto di una pre-adolescente, ma il suo sviluppo psico-cognitivo è quello di unadi 2 anni. Ladi, di cui soffre, è una malattia neurologica rara che colpisce prevalentemente le femmine e per cui, il 3 e 4 maggio, Fondazione Telethon avvia una raccolta fondi da destinare alla Ricerca 🔗 Vanityfair.it

