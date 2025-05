Lorella Cuccarini porta il grande varietà ad Amici e vince il guanto di sfida tra prof VIDEO

© Novella2000.it - Lorella Cuccarini porta il grande varietà ad Amici e vince il guanto di sfida tra prof (VIDEO)

guanto di sfida tra i professori è stato vinto da Lorella Cuccarini ad Amici 24 nella puntata del 3 maggio 2025

Lorella Cuccarini a Che Tempo Che Fa su Maria De Filippi: “Ho grande stima per lei. C’è sempre, capisce quando qualcosa non va” – Video - Lorella Cuccarini è stata ospite del programma Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio durante la puntata andata in onda ieri sera domenica 23 marzo 2025 trasmessa sul canale NOVE. La conduttrice, oggi tornata ad essere volto di Canale 5 grazie al suo ruolo di insegnante nel programma televisivo Amici, giunto in questi giorni alla fase del Serale che decreterà la vincitrice o il vincitore della 24esima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, durante l’intervista nel salotto di Fabio Fazio ha parlato del suo rapporto con la padrona di casa del talent show, definendola ... 🔗superguidatv.it

“Ma come?”. Amici 24, Lorella Cuccarini la combina grossa. E tutto prima del Serale: “Abbiamo visto” - “Ma come…?”. A poco dall’inizio del Serale di Amici 24, Lorella Cuccarini ha pubblicato sui suoi social una foto della sua squadra, ma l’insegnante ha commesso una piccola gaffe che non è sfuggita agli utenti del web. Ecco cosa è successo. Questa sera, su Canale 5, parte ufficialmente il Serale della nuova edizione di Amici. Dopo settimane di attesa, cantanti e ballerini sono pronti a dare il via alla fase finale del talent show, con tante emozioni in arrivo. 🔗caffeinamagazine.it

Amici 2025, clamoroso ad Amici: Anna Pettinelli batte Lorella Cuccarini ballando Lady Gaga, la reazione di Amadeus - Nel terzo serale di Amici 2025, Anna Pettinelli sorprende tutti vincendo la sfida contro Lorella Cuccarini grazie al voto decisivo di Malgioglio ed Elena D'Amario. Amadeus tra i giudici per la prima volta su Mediaset dopo l'addio alla Rai e il passaggio al Nove. La sua faccia è tutto un programma.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Lorella Cuccarini “delusa” dalla sua allieva: “Una ferita incredibile” - Nel day time del 18 aprile 2025, Lorella Cuccarini si mostra delusa nei confronti dell'allieva Senza Cri: i motivi ... 🔗msn.com

Amici, Lorella Cuccarini preoccupata: “Così si va a casa” - Al Serale di Amici si alza la tensione e Lorella Cuccarini ha fatto emergere una certa preoccupazione uno degli allievi della scuola. 🔗msn.com

Lorella Cuccarini scrive una lettera a Senza Cri dopo l’eliminazione da Amici 24 - Puntata tosta quella di ieri sera ad Amici 24. Il programma ha salutato ben due allieve: Francesca, ballerina di Deborah Lettieri e Senza Cri, cantante di Lorella Cuccarini ( rimasta ora senza allievi ... 🔗novella2000.it