L' ordine dei medici premia le carriere di 121 camici bianchi

© Casertanews.it - L'ordine dei medici premia le carriere di 121 camici bianchi premiazione organizzata dall’ordine Provinciale dei medici- Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta per celebrare i professionisti che hanno raggiunto i traguardi dei 50 e dei 40. 🔗 Martedì 6 maggio, alle 15.30, presso l’Auditorium della Provincia di Caserta in via Ceccano, si terrà la cerimonia dizione organizzata dall’Provinciale dei- Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta per celebrare i professionisti che hanno raggiunto i traguardi dei 50 e dei 40. 🔗 Casertanews.it

Cosa riportano altre fonti

Aggressioni a medici e infermieri, l'Ordine chiede un vertice con il prefetto e il questore - L'Ordine dei medici, "alla luce delle continue e inaccettabili aggressioni che stanno investendo il nostro sistema sanitario, soprattutto le aree emergenziali, l'ultimo dei quali avvenuto la notte del 19 febbraio scorso al pronto soccorso dell'ospedale Civico", rinnova la richiesta urgente di... 🔗palermotoday.it

Giornata Mondiale del Rene: se ne discute nella sede dell'Ordine dei Medici - La Struttura Complessa Universitaria di Nefrologia Dialisi e Trapianto del Policlinico Foggia, diretta dal prof. Giovanni Stallone, parteciperà alla Giornata Mondiale del Rene 2025 il prossimo 13 marzo con un incontro informativo-divulgativo presso la sede dell’Ordine dei Medici di Foggia dalle... 🔗foggiatoday.it

L’Ordine dei medici archivia il procedimento disciplinare per il cardiochirurgo Fabrizio De Rita - È stato archiviato il provvedimento disciplinare nei confronti del cardiochirurgo pediatrico Fabrizio De Rita. Il medico, radiato in Inghilterra per presunte molestie verso un’infermiera quando lavorava al Freeman Hospital di Newcastle, è stato “assolto” dall’Ordine dei medici di Brescia perché non ci sono prove della sua colpevolezza. «I fatti addebitati – si legge nel documento approvato all’unanimità dal collegio disciplinare – non trovano presupposto perché si possa qui riconoscere un qualsiasi grado o forma di colpevolezza nel comportamento dell’iscritto». 🔗open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Albo medici chirurghi e odontoiatri Caserta: importante traguardo raggiunto - Saranno 31 i medici e odontoiatri premiati per i cinquant’anni di carriera... Caserta. Martedì 6 maggio, alle 15.30, all'uditorium della provincia di Caserta in via Ceccano, si terrà la cerimonia di p ... 🔗msn.com

Medici da cinquant’anni, l’Ordine del Chietino premia i decani della professione - Sala gremita ieri sera in occasione dell’ annuale assemblea dell’Ordine dei ... della loro carriera professionale rivolgendo, unitamente alla platea, un pensiero grato a affettuoso ai maestri di un ... 🔗ecoaltomolise.net

L’Ordine dei medici di Cosenza approva il bilancio e premia gli iscritti con 50 anni di attività - E’ stata l’iniziativa dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Cosenza, svoltasi presso la sede cosentina. Una giornata di festa e di emozioni che ha raccolto grande ... 🔗cosenzapost.it