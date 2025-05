L' orchestra filarmonica Vittorio Calamani e il trio concept chiudono la stagione di Ravenna musica

© Ravennatoday.it - L'orchestra filarmonica Vittorio Calamani e il trio concept chiudono la stagione di "Ravenna musica" orchestra tra le più rinomate d’Italia che "Ravenna musica", la stagione curata dall’Associazione musicale Angelo Mariani, saluta il pubblico dandogli appuntamento all’edizione 2026. Il concerto conclusivo, in programma mercoledì 7 maggio, porta sulla scena del Teatro Alighieri. 🔗 È con unatra le più rinomate d’Italia che "", lacurata dall’Associazionele Angelo Mariani, saluta il pubblico dandogli appuntamento all’edizione 2026. Il concerto conclusivo, in programma mercoledì 7 maggio, porta sulla scena del Teatro Alighieri. 🔗 Ravennatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Una notte in musica al Museo, incanti jazz per Scilla e Nettuno con la Filarmonica Laudamo Creative Orchestra - Un Museo con opere straordinarie, un’orchestra creativa con musicisti innovativi ed inclusivi, due direttori artistici (rispettivamente Orazio Micali, Marisa Mercurio per il Museo) e due direttori musicali (Luciano Troja e Giancarlo Mazzù per l’orchestra) curiosi di sperimentare linguaggi... 🔗messinatoday.it

Monk in Sicilia: in concerto la Filarmonica Laudamo Creative Orchestra - Giovedi 27 febbraio alle ore 19, nell’auditorium del Palacultura di Messina, nell’ambito della XII edizione Accordiacorde, rassegna permanente di nuovi linguaggi musicali, in colaborazione con "Il Cantiere dell’Incanto", avrà luogo il concerto della Filarmonica Laudamo Creative Orchestra dal... 🔗messinatoday.it

Accademia Filarmonica: in concerto Uto Ughi e l'orchestra da camera I Filarmonici di Roma - Evento straordinario al Palacultura Antonello sabato 15 marzo alle ore 18 per la stagione concertistica dell’Accademia Filarmonica di Messina. Sul palco dell’Auditorium il Maestro Uto Ughi con la prestigiosa orchestra da camera I Filarmonici di Roma. In questa speciale occasione verrà eseguito... 🔗messinatoday.it

Cosa riportano altre fonti

L'orchestra filarmonica Vittorio Calamani e il trio concept chiudono la stagione di Ravenna musica; Ultimo concerto “Ravenna Musica”mercoledì 7 maggio Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani e Trio Concept diretti da Nicola Valentini; L’Orchestra Calamani e il Trio Concept al Mancinelli di Orvieto; Orchestra Calamani e Trio Concept al Teatro Mancinelli il 6 maggio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Orchestra Calamani e Trio Concept al Teatro Mancinelli il 6 maggio - Martedì 6 maggio alle ore 20.30 l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani ritorna sul palco del Teatro Mancinelli con un concerto sinfonico condotto dal direttore ravennate Nicola Valentini. Connubio ... 🔗orvietolife.it

Orchestra Calamani e Trio Concept al Teatro Mancinelli - Martedì 6 maggio alle ore 20.30 l'Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani ritorna sul palco del Teatro Mancinelli di Orvieto con ... 🔗orvietosi.it

In Umbria l’orchestra Calamani conquista la Pasqua: Spoleto e Orvieto al centro della scena - Tornano i Concerti di Pasqua, frutto del sodalizio tra il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, che inaugureranno la stagione con due appuntamenti da ... 🔗roma.repubblica.it