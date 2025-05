L’opera persa e ritrovata a Teheran e i fumetti pop

Si aprono i cassetti di Arnaldo Pomodoro e si scoprono storie inaspettate. Come quella della "Sfera grande", commissionata dall'ultima imperatrice di Persia, Farah Diba, nel 1977. La "Sfera grande" – un altro esemplare si trova davanti al Palazzo della Farnesina – venne spedita a Teheran, ma allo scoppio della rivoluzione khomeinista del 1979 L'opera – del diametro di tre metri e mezzo – si perdono le tracce. Lo stesso Pomodoro la dava per dispersa, distrutta. È stata ritrovata qualche anno fa, nella rotonda di un parco divertimenti a Teheran. "Siamo in contatto con la Direzione del Time Museum, dove attualmente è stata ricollocata – spiega Laura Berra, responsabile della collezione della Fondazione Arnaldo Pomodoro –: la Fondazione supervisionerà i lavori di restauro dando tutte le indicazioni ai conservatorio del luogo così che L'opera possa essere nuovamente fruita".

