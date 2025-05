Lookman Juventus si accende la corsa al nigeriano dell’Atalanta | si aggiunge una nuova pretendente! Le ultimissime

© Juventusnews24.com - Lookman Juventus, si accende la corsa al nigeriano dell’Atalanta: si aggiunge una nuova pretendente! Le ultimissime Lookman Juventus, si accende la corsa al nigeriano dell’Atalanta: si aggiunge questa nuova pretendente! Le ultimissime sul suo futuroArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta nel mirino ormai da diversi mesi anche del calciomercato Juventus.Stando a quanto sia apprende da Sky Sport De sulle tracce del nigeriano ci sarebbe ora un nuovo club di Premier League: si tratta dell’Arsenal, che lo ha messo nella lista dei propri obiettivi in vista della prossima sessione estiva. .com 🔗 , silaal: siquesta! Lesul suo futuroArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Ademola, attaccantenel mirino ormai da diversi mesi anche del calciomercato.Stando a quanto sia apprende da Sky Sport De sulle tracce delci sarebbe ora un nuovo club di Premier League: si tratta dell’Arsenal, che lo ha messo nella lista dei propri obiettivi in vista della prossima sessione estiva. .com 🔗 Juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Osimhen Juventus, offerta monstre da quel club di Premier League! Si accende la corsa all’attaccante: le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juventus, offerta monstre da quel club di Premier League: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante Il calciomercato Juve non dorme mai e tra i nomi più importanti affiancati all’attacco bianconero nella prossima stagione c’è sicuramente Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray. Secondo quanto riportato da Calciomercato. 🔗juventusnews24.com

Lookman Juve, si accende il mercato attorno all’attaccante! Il prezzo fissato dall’Atalanta e la concorrenza: tutte le novità - di Redazione JuventusNews24Lookman Juve, si accende il mercato attorno all’attaccante: il prezzo fissato dall’Atalanta e la concorrenza, ultime dopo il caso scoppiato a Bergamo A Bergamo è scoppiato in queste ultime settimane il caso Lookman. Tuttomercatoweb ha provato a fare il punto su quanto sappiamo ad oggi e soprattutto su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. La situazione è intricata e tutto lascia pensare a una sua partenza in estate. 🔗juventusnews24.com

Amici 2024, la corsa verso il serale si accende con i trionfi di Senza Cri e Dandy - Una scintilla di passione, un intreccio di speranze e un palcoscenico che a tratti mette i brividi. Queste sono le immagini che ci portiamo dentro ripensando a quanto è accaduto domenica 9 marzo, quando due allievi, che fino a poco tempo fa sembravano in cerca di un equilibrio, hanno afferrato quella maglia dorata che tutti […] L'articolo Amici 2024, la corsa verso il serale si accende con i trionfi di Senza Cri e Dandy è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lookman Juve, si accende il mercato: tutte le novità; Atalanta-Juventus 1-1, Retegui risponde a Kalulu nel big match; Calciomercato Atalanta, Lookman re di Coppa d'Africa: il mercato impazza, una big di Serie A e una straniera pronte all'asta. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lookman, PSG in vantaggio sulle rivali, anche la Juve in corsa - La Juventus ... di Ademola Lookman, attaccante classe 1998 dell'Atalanta e della nazionale nigeriana: come riferito da Fabrizio Romano, i bianconeri sarebbero in corsa per il giocatore, ma non ... 🔗tuttojuve.com

Juventus, svolta sul futuro di Lookman - Ademola Lookman si prepara a salutare ... Un’uscita già scritta, che accenderà una corsa tra diversi club pronti a contendersi il giocatore.La Juventus lo sta seguendo con attenzione ... 🔗informazione.it

Lookman dopo Osimhen: la Juve chiude subito - La Juventus ... Il cambio in corsa ha l’obiettivo di dare una scossa a una squadra in calo fisico e mentale, reduce da prestazioni poco convincenti in campionato. Lookman dopo Osimhen: la ... 🔗asromalive.it