Lookman adesso è finita con l’Atalanta | sogno spezzato anche per una big di A

Lookman, il suo addio all’Atalanta adesso è certo: si arrende però anche una big di A, svelata la nuova destinazione dell’esternoLookman, adesso è finita con l’Atalanta: sogno spezzato anche per una big di A (Ansa Foto) – SerieAnewsBen 13 gol e cinque assist in 28 giornate di Serie A, cinque i gol in sette match di Champions League. Il rendimento di Ademola Lookman in questa stagione è stato semplicemente devastante. Un contributo significativo alla terza posizione della Dea in campionato che vale la qualificazione in Champions League al momento. Eppure tutti ricordano l’incipit di questo campionato. Lookman decise di saltare la prima gara di campionato perché in trattativa con il Paris Saint Germain. Accordo trovato del calciatore con il club ma è mancato quello tra le due società, con la trattativa saltata poi definitivamente. 🔗 , il suo addio alè certo: si arrende peròuna big di A, svelata la nuova destinazione dell’esternoconper una big di A (Ansa Foto) – SerieAnewsBen 13 gol e cinque assist in 28 giornate di Serie A, cinque i gol in sette match di Champions League. Il rendimento di Ademolain questa stagione è stato semplicemente devastante. Un contributo significativo alla terza posizione della Dea in campionato che vale la qualificazione in Champions League al momento. Eppure tutti ricordano l’incipit di questo campionato.decise di saltare la prima gara di campionato perché in trattativa con il Paris Saint Germain. Accordo trovato del calciatore con il club ma è mancato quello tra le due società, con la trattativa saltata poi definitivamente. 🔗 Serieanews.com

