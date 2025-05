L’onda anti Orbán non si ferma a Budapest Primo maggio di protesta

L’onda anti-Musk arriva a Milano. Vandalismi e assalto al negozio. Mentre le vendite crollano - "Ho comprato quest’auto prima che Elon impazzisse", "Amo la mia macchina non il Ceo". Gli adesivi da attaccare al paraurti si trovano su decine di siti, costano circa 10 euro (3 su quelli cinesi). Ce ne sono anche di più immediati con Musk “decorato“ da corna rosse da diavolo e baffetti da Hitler. Segni di appartenenza politica e rifiuto della svolta trumpiana in Usa certo, ma anche tentativi di salvare l’auto dai militanti anti-Elon che si stanno moltiplicando da quando l’uomo più ricco e controverso del Pianeta ha esibito il saluto nazista (pardon, il saluto “il mio cuore è vostro” come ... 🔗ilgiorno.it

Ungheria, Parlamento al voto per emendamento costituzionale "anti gender fluid" voluto da Orbán: "Solo due sessi, stop a Pride e propaganda lgtbq+" - L'emendamento prevede anche la revoca temporanea per cittadini con doppia cittadinanza se ritenuti una "minaccia per la sicurezza" Il Parlamento magiaro oggi voterà la proposta di Viktor Orbán sull'introduzione di un emendamento costituzionale per stabilire la legalità solo dei due sessi: mas 🔗ilgiornaleditalia.it

“I don’t wanna be French”: l’onda anti-francese che spopola su TikTok (nel segno di Lady Gaga) - I francesi, poverini, non hanno mai avuto vita facile tra gli europei. O almeno questo sembra il nuovo mantra che sta prendendo piede su TikTok, palcoscenico digitale prediletto della Generazione Z, dove il passatempo preferito pare essere diventato prendere bonariamente (mica tanto!) in giro i nostri cugini d’Oltralpe. Dall’America all’Italia, “I don’t wanna be French” unisce tutti A scatenare il pandemonio social è una brillante reinterpretazione della canzone Bad Romance di Lady Gaga. 🔗secoloditalia.it