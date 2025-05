L’Oms | a Gaza un abominio di cui siamo tutti complici

L'Oms: a Gaza "un abominio" di cui siamo tutti "complici"

L'Oms: a Gaza "un abominio" di cui siamo tutti "complici" - Milano, 2 mag. (askanews) - Quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza è un "abominio" di cui siamo tutti "complici". Queste le durissime parole pronunciate davanti alla stampa a Ginevra dal direttore per le emergenze dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Mike Ryan, facendo riferimento in particolare alle condizioni dei bambini dell'enclave palestinese. "Noi stiamo distruggendo i corpi e le menti dei bambini di Gaza. 🔗quotidiano.net

Fatma Hassona, uccisa a Gaza la fotoreporter palestinese: il doc in cui è protagonista selezionato a Cannes - L'attivista è rimasta vittima insieme alla sua famiglia a causa di un missile che ha colpito la sua abitazione nella Striscia. Fatma Hassona, protagonista palestinese di Put Your Soul on Your Hand and Walk di Sepideh Farsi, documentario selezionato per la sezione ACID del prossimo Festival di Cannes, è stata tragicamente uccisa a Gaza. Hassona è rimasta vittima insieme ai suoi familiari di un missile israeliano che ha colpito proprio la loro abitazione, come ha confermato il team ACID a Variety. 🔗movieplayer.it

Il virus della polio è ancora presente a Gaza: l’Oms riprende la campagna di vaccinazioni di massa - L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha annunciato oggi la ripresa della campagna di vaccinazione contro la poliomielite nella Striscia di Gaza, dove il virus è ancora presente e “rappresenta un rischio” soprattutto per i bambini. L’iniziativa, ha spiegato oggi sui social il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “fa seguito alla recente rilevazione del poliovirus in campioni di acque reflue (a Gaza, ndr), che ne ha rivelato la circolazione nell’ambiente, mettendo a rischio i bambini”. 🔗tpi.it

