L’omelia del cardinale Lojudice | Non sarò Papa Ho un sacco di cose da fare a Siena

© Lanazione.it - L’omelia del cardinale Lojudice: “Non sarò Papa. Ho un sacco di cose da fare a Siena”

Siena, 3 maggio 2025 – “Tra neanche una settimana avremo il nuovo Papa. State tranquilli: non sono io. Potremo quindi tranquillamente continuare a lavorare insieme”. Così il cardinale Augusto Paolo Lojudice oggi dal pulpito della Basilica di San Domenico, durante L’omelia per le Celebrazioni Cateriniane. E’ stata una visita-lampo quella dell’arcivescovo a Siena, ma sufficiente a lasciare il segno. Arrivato ieri pomeriggio da Roma, dove da martedì scorso è impegnato nel pre-Conclave, il cardinale ripartirà domani subito dopo pranzo per la capitale. Tuttavia il breve arco temporale trascorso in città non gli ha impedito di lanciare un messaggio forte e chiaro: «Dopo la scomparsa di Papa Francesco la Chiesa sente un forte vuoto, infatti si parla di ’sede pontificia vacante’ – le parole dell’arcivescovo –. 🔗 , 3 maggio 2025 – “Tra neanche una settimana avremo il nuovo. State tranquilli: non sono io. Potremo quindi tranquillamente continuare a lavorare insieme”. Così ilAugusto Paolooggi dal pulpito della Basilica di San Domenico, duranteper le Celebrazioni Cateriniane. E’ stata una visita-lampo quella dell’arcivescovo a, ma sufficiente a lasciare il segno. Arrivato ieri pomeriggio da Roma, dove da martedì scorso è impegnato nel pre-Conclave, ilripartirà domani subito dopo pranzo per la capitale. Tuttavia il breve arco temporale trascorso in città non gli ha impedito di lanciare un messaggio forte e chiaro: «Dopo la scomparsa diFrancesco la Chiesa sente un forte vuoto, infatti si parla di ’sede pontificia vacante’ – le parole dell’arcivescovo –. 🔗 Lanazione.it

Su altri siti se ne discute

La toccante omelia del Cardinale Re al funerale del Papa - “In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l’Eucarestia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali col cuore triste, ma sorretti dalle certezze della fede, che ci assicura che l’esistenza umana non termina nella tomba, ma […] The post La toccante omelia del Cardinale Re al funerale del Papa appeared first on Il Blog di Giò. 🔗ilblogdigio.it

Papa Francesco ricoverato, l’omelia del cardinale Michael Czerny - Papa Francesco ha inviato un messaggio domenica ringraziando i volontari per il “miracolo della tenerezza” che offrono ai malati, mentre continua la sua ripresa dalla doppia polmonite. In sua assenza, le attività quotidiane del Vaticano sono proseguite, insieme alle celebrazioni per l’Anno Santo, il Giubileo che si tiene ogni venticinque anni e che porta milioni di pellegrini a Roma. Domenica, il cardinale canadese Michael Czerny, vicino a Francesco, ha celebrato la Messa del Giubileo per i volontari che il papa avrebbe dovuto celebrare. 🔗lapresse.it

Funerali Papa Francesco, l’omelia del cardinale Giovanni Battista Re: “Da voi affetto e partecipazione” - E’ iniziata l’omelia del cardinale Giovanni Battista Re per i funerali di Papa Francesco a San Pietro. L’omelia è iniziata intorno alle 10.40, dopo la cerimonia con l’uscita della bara e il lungo applauso dei fedeli radunati nella piazza. La capienza della piazza è 40mila persone nel recinto ufficiale, sono 140mila le persone invece in totale nell’area. “In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l’Eucarestia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali col cuore ... 🔗lapresse.it

Approfondimenti da altre fonti

L’omelia del cardinale Lojudice: “Non sarò Papa. Ho un sacco di cose da fare a Siena”; L’omelia di Lojudice: “Lo Spirito Santo ci aiuti a trovare un Pastore in linea con Papa Francesco”; Lojudice replica al sindaco: Il Giubileo non è un calendario di eventi; Appello del cardinale Lojudice: “Cari ragazzi, ora pregate per noi”. 🔗Ne parlano su altre fonti

L’omelia del cardinale Lojudice: “Non sarò Papa. Ho un sacco di cose da fare a Siena” - Le parole dell’arcivescovo durante l’omelia per le Celebrazioni Cateriniane. “Bergoglio figura universale: non possiamo quindi che continuare su questa linea” ... 🔗msn.com

GIUBILEO DEGLI ADOLESCENTI, LOJUDICE: "PREGATE PER NOI CARDINALI"" - "Il Giubileo degli adolescenti quest’anno doveva essere diverso, ma vi è capitato di vivere qualcosa di davvero importante: il funerale del caro Papa Francesco. Ieri eravate lì anche voi e, anche se i ... 🔗oksiena.it

Appello del cardinale Lojudice: “Cari ragazzi, ora pregate per noi” - Siena, 28 aprile 2025 – C’è sempre stato un feeling particolare tra il cardinale Augusto Paolo Lojudice e i suoi ragazzi. Un momento complicato anche per il vescovo di Siena che entrerà nel conclave ... 🔗msn.com