L' Omag-Mt muove i primi passi per l' esordio in serie A1 confermato coach Massimo Bellano

Retegui Juve, possibile futuro lontano dalla Serie A? Quel top club muove i primi passi concreti: le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Retegui Juve, possibile futuro lontano dalla Serie A? Quel top club muove i primi passi concreti: le ultimissime sull’attaccante in forza all’Atalanta Non è da escludere che il futuro di Mateo Retegui possa essere lontano dalla Serie A. L’attaccante dell’Atalanta, entrato da qualche mese nei radar del mercato Juve, piace infatti e non poco in Premier League. In particolare il Manchester United lo starebbe monitorando: secondo quanto riportato da Nicolò Schira in occasione dell’ultima sfida tra Milan e Atalanta erano presenti a San Siro alcuni scout dei Red ... 🔗juventusnews24.com

WEC, McLaren muove i primi passi lasciando la Formula E - A pochi giorni dall’annuncio ufficiale, McLaren ha ufficialmente deciso che lascerà il Mondiale Formula E al termine della stagione in corso al fine di concentrare la propria attenzione sull’imminente impegno nel FIA World Endurance Championship che inizierà nel 2027. Una nuova LMDh, gestita presumibilmente da United Autosports e costruita su un telaio Dallara, dovrà essere sviluppata e successivamente portata in pista dal costruttore inglese che negli ultimi anni ha giocato un ruolo di protagonista nella serie elettrica parallelamente a quanto visto in FIA F1 e nella NTT IndyCar Series. 🔗oasport.it

Sport in crisi, una società no profit come soluzione. Primi passi, ci sono le adesioni. - Si delineano le prime adesioni attorno alla proposta lanciata dal commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, di costituire una fondazione per il rilancio a 360 gradi dello sport a... 🔗quotidianodipuglia.it

