L’olandese Ing cresce ancora in Italia Voci su un interesse per Pop Sondrio

Sondaggio Swg, cresce di più il M5s. In calo il Pd, Lega e Forza Italia – I dati - È il Movimento 5 stelle a registrare la crescita più ampia in sette giorni secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7. Il partito di Giuseppe Conte sale dello 0,4% e si attesta ora al 12,4%. Davanti però c’è sempre Fratelli d’Italia al 30,2% (+0,2%) e il Partito democratico con il 22,4% (-0,1%). Cala dello 0,2% Forza Italia al 9,2%, così come la Lega che perde lo 0,3% e si ferma all’8%. In discesa anche Verdi e Sinistra al 6,3% (-0,2%). 🔗open.online

Christian Alviani entra in Forza Italia. Cresce il gruppo azzurro in consiglio comunale - “Forza Italia accoglie con grande soddisfazione l’ingresso del consigliere comunale di Frosinone Christian Alviani nel gruppo azzurro.” Lo sottolinea in una nota, il coordinatore cittadino, Pasquale Cirillo, sostenuto da Maurizio Scaccia e Rossella Chiusaroli. “La sua adesione rappresenta un segnale importante di fiducia nel progetto politico di Forza Italia, fondato su serietà, coerenza e visione per il futuro della città. 🔗laspunta.it

Mattarella Relazione tra Italia e Giappone cresce, con slancio della collaborazione tra Tokyo e Roma - (Agenzia Vista) Giappone, 05 marzo 2025 “Sono grato al primo ministro e Ishiba per l'accoglienza riservataci e l'incontro Abbiamo appena avuto è stata l'occasione per prendere atto, con vera soddisfazione, della crescita delle relazioni tra Giappone e Italia. Si tratta di uno sviluppo a cui ho collaborato lo stesso primo ministro Ishiba e lo ringrazio molto per questo.” Così lil Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante una conferenza stampa con il Primo Ministro del Giappone, Shigeru Ishiba. 🔗iltempo.it

ING Italia, crescita a doppia cifra per clienti primary e impieghi nel primo trimestre - (Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2025 ING Italia ha registrato una crescita del numero di clienti, che si attestano a oltre 1.272.000, e della raccolta diretta (+3,4% a/a). Segnano un incremento ... 🔗finanza.repubblica.it

Ing Italia, rete di consulenti finanziari cresce a 204 professionisti nel primo trimestre 2025 - Nel primo trimestre del 2025 ING Italia ha registrato buoni risultati di crescita anno su anno, grazie all’attività svolta sia nei confronti della clientela private sia corporate.Secondo quanto reso n ... 🔗msn.com

ING, dividendi in crescita del +34,59%: è il caso di investire? Il comunicato stampa e i numeri che fanno sognare - ING Group è il noto gruppo bancario olandese, di recente ha pubblicato il report relativo al primo trimestre del 2025, che riportiamo in sintesi, e cresce la curiosità degli investitori ... 🔗proiezionidiborsa.it