Locatelli ha un pallino che vuole raggiungere grazie alla Juve |  È un obiettivo per me tornarci voglio esserci! È una cosa che mi sono messo in testa

ha le idee chiare! Il suo futuro dovrà essere contrassegnato dal raggiungimento di quell': si tratterebbe di un ritorno per lui Manueltornare in Nazionale. Questo è uno dei desideri del centrocampista della, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport. NAZIONALE – «Quando nonstato chiamato è stata una delusione enorme per me e mifocalizzato sul lavoro che è l'unicache posso fare. Io devo cercare di fare il massimo che posso fare, non posso controllare cose che non competono a me. Quindi qualsiasi tipo di scelta la deve fare l'allenatore. Ho parlato con il mister quandoandato l'ultima volta, abbiamo avuto un bel colloquio. Io devo sempre farmi trovare pronto a tornare in nazionale: è unper me essere lì, come stanno facendo gli altri centrocampisti, ma credo chegiovani e devono crescere.