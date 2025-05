Lo stilista condannato Maxi evasione fiscale ora la confisca milionaria

Dopo la condanna arriva la confisca dei beni. E non stiamo parlando di spiccioli. La guardia di finanza, a seguito della sentenza definitiva di condanna nei confronti dello stilista Walter Steiger, noto soprattutto per essere l'ideatore di scarpe indossate e apprezzate da molti vip, ha messo nel mirino immobili per un valore complessivo di quasi due milioni di euro (1,9 per essere esatti). In particolare, i militari del comando di via Palestro hanno eseguito il provvedimento di confisca di un'abitazione di pregio, di tre appartamenti e sei box in città, mentre tra Bologna e Campobasso hanno messo nel mirino due case, un magazzino e due unità immobiliati abitative. Tutti beni passati ora in via definitiva al patrimonio dello Stato.L'impianto accusatorio che ha portato alla condanna definitiva dello stilista (un anno e un mese con la condizionale) si basa sugli esiti di una verifica fiscale condotta dalle fiamme gialle estensi che, nel corso dei controlli, avevano rilevato che Steiger, pur risiedendo all'estero, aveva stabilito a Ferrara il domicilio e la propria attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta oggetto del controllo (si parla degli anni che vanno dal 2012 al 2015).

