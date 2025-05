Lo show del Conclave Misteri e mosse a sorpresa Parolin può unire i fronti

Anche per i non credenti, il Conclave è il più grande spettacolo del mondo. La meraviglia universale della Cappella Sistina, la processione dei cardinali vestiti di rosso, il rituale del comignolo che fuma nero e poi bianco sono qualcosa di unico. Si aggiunga la suspence sull'esito, mai scontato e spesso sorprendente. Il nuovo libro di Alberto Melloni sull'elezione del Papa rivela che nel 2013 Bergoglio incalzava Ratzinger al punto che dopo il terzo scrutinio il cardinale tedesco si tolse la camicia con i gemelli e indossò un dolcevita nero che comparve sotto la mozzetta rossa quando si affacciò per salutare la folla dopo l'elezione. Fu Carlo Maria Martini a chiedergli di aspettare il quarto scrutinio che lo vide eletto. Martini, gesuita come Bergoglio, da un lato non voleva che il primo Papa dell'ordine di Sant'Ignazio non fosse lui (questo lo sospettiamo noi), perciò gli tagliò le gambe dicendo ai confratelli: voi non lo conoscete, noi sì, riferendosi alla gestione autoritaria della Compagnia in Argentina.

RAI1 SI FERMA PER IL CONCLAVE: FICTION E SHOW A RISCHIO A PARTIRE DA SOGNANDO BALLANDO - Fumata bianca dal Vaticano, non quella più attesa dai cattolici di tutto il mondo ma è stata ufficializzata la data di inizio del Conclave per l'elezione del nuovo Papa. Rai1 si prepara. Mercoledì 7 maggio in mondovisione al mattino la Santa Messa pro Eligendo Pontifice, seguirà nel pomeriggio sempre in diretta tv su Rai1 – e altre tv che vorranno seguire l'evento – la processione dei Cardinali verso la Cappella Sistina.

Il Conclave ai tempi dell'Intelligenza Artificiale è diventato un reality show - Clausura, segretezza del voto, strategie: il Conclave è un reality ante litteram il cui prossimo arrivo sprigiona tutta l'ironia di cui i social, aiutati dall'AI, sono capaci. Una desacralizzazione che dimostra il fascino di questo evento e la volontà di partecipare in qualche modo ad un format cui, nella "società dello spettacolo", mancano solo televoto e nomination per essere di tutti.

Il conclave non si è ancora riunito ma è già il talent show più seguito del pianeta - "The drip is insane" scrive una ragazza giovanissima su X, condividendo un video dei cardinali conservatori Robert Sarah e Raymond Burke che, in attesa del conclave, arrivano in Vaticano per i funerali del Pontefice. Il termine "drip" viene usato per dire che il portamento e lo stile "spaccano" e gli abiti sono cool ma allo stesso tempo eleganti. Praticamente lo stesso identico approccio che si avrebbe con una sfilata di Balenciaga.

