Lo scudetto al pomodoro di McTominay

Napoli, McTominay: "Conte ci carica a vincerle tutte per lo Scudetto, impressionato da Leao" - Scott McTominay carica il Napoli nella volata per lo Scudetto con l`Inter. Il centrocampista scozzese, 28 anni ex Manchester United, ha dichiarato... 🔗calciomercato.com

BigMc Napoli, la coppia da scudetto: Lukaku ispira, McTominay colpisce. Conte resta in scia dell’Inter - BigMc Napoli, la coppia da scudetto: Lukaku ispira, McTominay colpisce. Conte resta in scia dell’Inter"> Il Napoli risponde presente. La squadra di Antonio Conte supera l’Empoli con un netto 3-0 e torna a -3 dall’Inter, tenendo aperta la lotta scudetto a sei giornate dal termine. Protagonisti assoluti della serata: Romelu Lukaku e Scott McTominay, autori di una prova da incorniciare. L’attaccante belga, oltre al gol del raddoppio, firma due assist e sale in doppia cifra in entrambe le categorie (12 gol, 10 assist), raggiungendo i numeri di Salah nei top cinque campionati europei. 🔗napolipiu.com

Spinazzola: «Scudetto? Lavoriamo con dedizione incredibile. McTominay: Vediamo cosa succede, ci vuole calma» - di RedazioneSpinazzola e McTominay, i due giocatori del Napoli hanno parlato della vittoria col Torino e del primato in solitaria: le loro dichiarazioni Leonardo Spinazzola e Scott McTominay, protagonisti della vittoria del Napoli per 2-0 contro il Torino, hanno rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla prestazione della squadra e al primato raggiunto in Serie A. I due giocatori, intervistati da Dazn, hanno parlato del primo posto raggiunto grazie alla vittoria sui granata e alla sconfitta dell’Inter contro la Roma di oggi a San Siro. 🔗internews24.com

“Prima del Napoli mai mangiato pomodori”: Lo chef che ha conquistato McTominay - Scott McTominay, protagonista della corsa scudetto del Napoli, si affida allo chef Mario Sorrentino per seguire la dieta mediterranea e scoprire i sapori della tradizione napoletana. 🔗gamberorosso.it

McTominay, lo chef: "Sto vivendo un sogno con lui. Orari inglesi per i pasti. Stasera mangerà..." - Lo chef personale di Scott McTominay ha fatto un ritratto inedito del calciatore scozzese, tra i protagonisti assoluti del campionato del Napoli. 🔗msn.com

DAZN - Napoli, Spinazzola: "McTominay ragazzo d'oro, scudetto? Giusto crederci" - NAPOLI - Leonardo Spinazzola, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Torino. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "McTominay? E' un ragazzo s ... 🔗napolimagazine.com