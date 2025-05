Lo dichiarano morto ma lui chiama al telefono la figlia | il caso choc a Campobasso

© Ilgiornale.it - Lo dichiarano morto ma lui chiama al telefono la figlia: il caso choc a Campobasso Campobasso. A causa di uno scambio di cartelle cliniche era stato dichiarato morto 🔗Ilgiornale.it L'incredibile storia di un 67enne ricoverato all'ospedale Cardarelli di. A causa di uno scambio di cartelle cliniche era stato dichiarato

Campobasso, l'ospedale lo dichiara morto ma il “defunto” chiama la figlia al telefono - Uno scambio di cartelle cliniche avrebbe provocato un clamoroso errore all’ospedale Cardarelli di Campobasso , dove un paziente di 67 anni, ricoverato nel reparto di Medicina, è stato erroneamente dichiarato morto. A raccontare la vicenda è stata la famiglia dell’uomo, che ha ricevuto una telefonata drammatica: « Signora, suo padre purtroppo è morto. Ha avuto un arresto cardiaco» . Sconvolte,... 🔗feedpress.me

